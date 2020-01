Iz ženskog ugla – dr. Arnautović: “Gledajmo svoju djecu očima, kojim smo ih gledali kada smo ih prvi put ugledali”

Pubertet, zasigurno najneomiljeniji dio odrastanja, tema je kojom se bavimo u ovosedmičnom izdanju emisiju „Iz ženskog ugla“ koju možete pogledati u programu televizije Slon Extra u četvrtak od 21:10 sati, a naša gošća je dr. Azra Arnautović, pedijatrica i psihoterapeutkinja za djecu i adolescente.

Doktorica Arnautović ističe da je vrlo pohvalno što smo progovorili i o ovoj vrlo ozbiljnoj temi, koja se rijetko aktuelizira i to nažalost obično u slučajevima kada neki tinejdžer počini samoubistvo, bude žrtva vršnjačkog nasilja ili i sam vrši nasilje. Pubertetu se mora vrlo ozbiljno pristupiti, te bi svaki roditelj po ponašanju svog djeteta trebao znati napraviti razliku između onoga šta je normalno u toj dobi, a koje dječije ponašanje zahtjeva da se potraži i stručna pomoć. Tako će nam doktorica Arnautović pomoći da prepoznamo simptope koji ukazuju na alarm da je vrijeme za stručnu pomoć i da prihvatimo da smo mi kao roditelji nekada nemoćni izboriti se sa svim tim promjenama. Ono što je primijetno u posljednje vrijeme jeste činjenica da nam djeca danas ranije no ikada ulaze u pubertet, što je naročito izraženo kod djevojčica, koje danas sa 10 godina već dobijaju svoju prvu mesntruaciju, što je nekada bilo nezamislivo, što je pomalo i tužno, ali sve je to prirodni tok, na koji ne možemo uticati. Vrlo je bitno da roditelji provode dosta vremena u razgovoru sa svojom djecom, ne samo u pubertetskoj i adolescentskoj dobi, već od samog rođenja, da kada dođe vrijeme puberteta i te buntovne faze, roditelji već moraju imati izgrađeno povjerenje kod svoje djece, koje je ključno za prevazilaženje faza u kojima se djeca nalaze.

Prema riječima doktorice Arnautović, jako ej teško danas djecu zaštitit od vanjskih uticaja i uticaja sredine, jer smo društvo koje pati od kompleksa niže vrijednosti. Dižemo kredite kako bismo se mogli hvaliti ljetovanjima i zimovanjima, koje sebi mnogi ne mogu priuštiti, što se nekako prenosi i na našu djecu, pa oni imućniji često vrše psihičko nasilje nad onim koji sebi ne mogu naprimjer priuštiti najskuplje mobilne tefeone, patike od 200 – 300 KM, što u pubertetskoj dobi može imati izuzetno negativne posljedice na psihu tinejdžera, osim ukoliko nemaju dobar odnos s roditeljima, koji će im objasniti da materijalne stvari nisu odraz onoga šta smo, kakvi smo i koliko vrijedimo. Za kraj razgovora doktorica Arnautović je zamolila sve roditelje da se pokušaju sjetiti sebe u tinejdžerskoj dobi, jedino na taj način će moći najbolje razumiti svoje dijete i sve ono kroz šta ono prolazi. I kako ističe moramo svoju djecu gledati očima ljubavi, baš kao onda kada smo ih prvi put ugledali, kada smo ih donijeli na svijet.

