Iz ženskog ugla: Razija Čolaković otkriva kako je od domaćice postala javna ličnost u BiH – Sve je počelo od „Muhabeta s Razom“

Razija Čolaković, rodom iz Krajine, a trenutno nastanjena u Brčkom, jedna je od onih žena za koje se pitamo kako stignu uraditi sve čime se bave za 24 sata, koliko dan traje. Upravo zbog njenog zanimanja, koje nije toliko specifično za ovo područje ugostili smo je u emisiji „Iz ženskog ugla“ ovog petak.

Raziju znamo kao osnivačicu stranice „Muhabet s Razom“, to je ujedno jedna od najpopularnijih Facebook stranica u BiH, koja do danas broji oko 100 000 članova, pored rada na stranici, ona se bavi i profesionalnim šminkanjem, ujedno je kolumnistica, a svjetlo dana ugledala je i njena knjiga „Leptir“, kojoj ćemo se posebno posvetiti tokom razgovora sa Razom.

O ovoj svestranoj i uspješnoj mladoj dami, imali ste priliku čitati u brojnim medijima, gdje je iznosila svoje stavove o mnogim životnim situacijama. Ipak, mi smo pokušali da dopremo do njene duše i saznamo šta se to krije iza cijelog ovog mi smo ga nazvali projekat „Muahebt s Razom“ i otkrili smo mnogo do sada ne objavljenih detalja o Razi, ali i pratiocima njene stranice.

Kako ona kaže cilj stranice je bio druženje, ali ne bilo kakvo druženje, već lijepo druženje, koje će okupiti finu raju svih vjeroispovijesti, nacionalnosti, koji su željni lijepe priče, šale, a ne vrijeđanja i sličnih stvari kojima smo nažalost sve više izloženi u današnjem vremenu. Na njenoj stranici pronaći ćete mnogo zanimljivih priča, duhovitih sadržaja, savjeta, no ono što je za Razu možda najupečatljivije jesu poruke, koje svakodnevno dobija u inboxu, poruke žena sa teškim sudbinama, koje u njoj vide prijateljicu, nekog bliskog sebi, upravo zbog njene jednostavnosti, žene joj vjeruju i često dijele svoje sudbine i probleme s njom. Iz svega toga Raza je naučila da nikada ne trebamo suditi nikome, jer mnogo je danas teških sudbina, tužnih priča, a niko od nas ne zna šta se dešava u nečijem srcu, nečijoj duši i u nečijem domu između četiri zida. Razija svojim Muhabetom nastoji da osnaži žene da im pošalje poruku, ali i dokaže da one ne treba da služe ljudima, već Bogu, a danas žene služe svima drugima osim sebi i zbog toga su nesretne.

Ohrabriti žene, njen je glavni cilj, a mnogi ne znaju da ni Razin put nije lagan i da većinu savjeta koje daje, daje na osnovu ličnog iskustva. Kako ona kaže, sve ovo pokrenula je vođena jednom jedinom željom, a to je upisati i završiti fakultet. Ona je dokaz da kada nešto dovoljno želimo, nađe se put da se to i ostvari. Kada je završila medresu u Cazinu, imala je veliku želju da upiše fakultet, no kako je njen otac bio penzioner nije joj to mogao priuštiti, tako da je tada želja ostala neostvarena, ali Raza od fakulteta nije odustajala. Tu dolazi na ideju osnivanja Facebook stranice, gdje će prezentovati ono u čemu je najbolja, a to je pisanje, ni slutila nije da će je to dovesti do knjige, koju je izdala „Leptir“. Knjiga je izdata i do sada kotira među najprodavanijim knjigama u državi, što je Raziji otvorilo puteve i za brojna putovanja i promocije širom svijeta, a sav prihod od prodaje knjige usmjeren je upisu fakulteta.

S nadom da će se Razina velika želja ostvariti uz želje za njeno dobro zdravlje i zdravlje njene porodice, pozivamo vas da budete sa nama ovog petka uz program televizije Slon Extra i emisiju „Iz ženskog ugla“ u 21:10 sati. Možda vas upravo Razija Čolaković motiviše da svoj hobi i ono u čemu ste najbolji prezentujete i drugima i onda pustite da se čuda počnu dešavati. Sve je moguće, kada to dovoljno želimo, a najbolji primjer je i naša gošća.