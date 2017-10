Iz ženskog ugla: Sanela Hadžimehmedović – Sa diplomom magistrice radi kao cvjećarka, ali od snova ipak ne odustaje!

Sa uspješnim i jakim ženama nastavljamo sezonu emisije „Iz ženskog ugla“, koju možete pogledati u programu televizije Slon Extra u petak u 21:10 sati. Ovog petka upoznat ćete magistricu pedagogije, sa stalnim zaposlenjem u cvjećari.

Sanela Hadžimehmedović je djevojka, čija je priča nažalost slična mnogim u BiH, s tim da je ona ipak uspjela pronaći način da joj dani budu ispunjeni srećom, pozitivnim ljudima i zanimljivim događajima.

Sanela je magistrica pedagogije, koja je nakon odrađenog pripravničkog staža, prvi put imala priliku da se suoči sa surovošću bh. sistema, kada je u pitanju traženje i dobijanje posla. Uprkos brojnim certifikatima, preporukama, velikoj volji, želji, diplomama, završenom postdiplomskom studiju, na konkursima uvijek je falio bod više da bi Sanela dobila posao.

Uvijek su drugi imali više sreće, a Sanela se vraćala kući roditeljima sa uvijek istim vijestima, a to je da u struci posla za nju nema. Teško je to padalo Saneli, možda najviše zbog roditelja, koji su u penziji i koji su od toga dali sve od sebe da ona završi magistarski, kako bi ostvarila svoje snove i sutra postala samostalna jaka žena. Dugo vremena je to tištilo Sanelu, mada je krila od roditelja, jer nije im htjela dodatno prisjedati na brigu i strah šta će biti s nje, njene diplome?

Ipak, igrom slučaja Sanela je nakon brojnih razočarenja dobila priliku da u jednoj lokalnoj cvjećari, radi kao ispomoć. Nije razmišljala o tome, da li je to na njenom „nivou“ s obzirom na njeno akademsko zvanje, već je srčano prihvatila, bilo šta samo da ne sjedi kući među četiri zida. Bio je to pravi potez za nju. Vrlo brzo se snašla i u tim „vodama“, pa je dobila i priliku za stalan posao. Priznaje da je njen šef bio tužan i iznenađen, kada je saznao da je jedna magistrica u takvoj situaciji da mora raditi u cvjećari, umjesto na mjestu za koje se godinama borila školujući se. No posao u cvjećari ju je spasio negativnih misli i brojnih frustracija koje bi vjerovatno bile izazvane „padovima“ na konkursima, gdje je uvijek neko drugi bio bolji iz ovog il onog razloga. No Sanela poručuje da se njen rad u cvjećari, ne razlikuje mnogo od njenog pravog posla kao pedagoga, s obzirom da se svaki dan susreće s ljudima, kojim svojim cvijetnim aranžmanima uljepšava dane, a i ponudi im „šačicu razgovora“, tako da jedni drugima međusobno uljepšavaju dane do neke nove prilike da ispuni svoje snove, koje je sanjala kao mala djevojčica.

Moramo istaći da Sanelina sudbina nije rijetkost u BiH. Danas ćete sigurno naći brojnih magistara, diplomanata ekonomije, prava ….kako rade kao konobari, taxi vozači. To je nažalost realnost bh. omladine, ali Sanela poručuje da se ne predaju i da koriste svaku priliku, koja im se nudi, jer :“ Možda mi nesto volimo i želimo, a ono može biti loše po nas, a s druge strane nešto mrzimo, ali to ispadne dobro po nas“. Mi ne znamo, ali nikada ne trebamo odustajati. Priču ove nevjerovatne djevojke, pune pozitivnog duha i optimizma pogledajte ovog petka u emisiji „Iz ženskog ugla“ u programu televizije Slon Extra u 21:10 sati.