Iz ženskog ugla – Socijalni pedagog Emir Huskić otkriva kako razlikovati dječiji nestašluk od poremećaja u ponašanju kod djece

Mnogo je tema, koje su u bh. društvu još uvijek tabu teme, a jedna od njih je zasigurno i poremećaji u ponašanju kod djece. Upravo zbog toga što se o tome ne govori mnogo u javnosti, većina roditelja koja bi željela potražiti stručni savjet vezano za ponašanje svog djeteta, danas i ne zna kome se obratiti. Zato smo ovog petka u emisiji „Iz ženskog ugla“ ugostili socijalnog pedagoda mr.sci. Emir Huskić, koji je stručnjak za pitanje prevencije, detekcije, dijagnostike, rane intervenciije i tretmana, procesuiranja i brige za djecu, mlade i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem.

Emisiju možete pogledati u programu televizije Slon Extra ovog petka u 21:10 sati.

Većina roditelja ne zna prepoznati i napraviti razliku između dječijeg nestašluka i poremećaja ponašanja kod djece, koje ako se ne otkrije na vrijeme, tokom života može dovesti do ozbiljnih posljedica, na šta se osvrnuo i naš gost u studiju Emir Huskić. On ističe i da je uzrok poremećaja ponašanja kod djece, ustvari nesređeni odnosi u krugu porodice, tako da će ovo biti emisija za cijelu porodicu, a sigurni smo da će i mnogi roditelji konačno dobiti odgovor na pitanje da li njihovo dijete treba stručnu pomoć, koju nije sramota potražiti, kako to još uvijek misli većina roditelja. Kako nam je u neformalnom razgovoru Huskić kazao, lagano se razbijaju te predrasude i tabui, tako da većina roditelja ipak traži savjete i pomoć u današnje vrijeme od stručnjaka.

Uzrok vršnjačkog nasilja, ovisnosti tokom života i sličnih počasti savremenog društva uprvo leži u tome što se na vrijeme kod djece nisu otkrili poremećaji u ponašanju, koji su i doveli do toga. Zato vas pozivamo da budete uz program televizije Slon Extra ovog petka u 21:10 sati i poslušate riječi stručnjaka o ponašanjima djece sa kojima se možemo suočiti.