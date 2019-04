Iz ženskog ugla – Željko Zombra „Bez gladovanja izgubite suvišne kilograme“

Kao što je jedan Lukavčanin izjavio:“Dugo Lukavac nije imao čovjeka, kao što je Željko Zombra“. Upravo to je bio povodom da ugostimo ovog mladog čovjeka za kojeg se može reći da misli globalno, a djeluje lokalno. I upravo on je naš ovosedmični gost u emisiji „Iz ženskog ugla“, koju možete pogledati u programu televizije Slon Extra u četvrtak u 21:10 sati.

Govorili smo o fitnes programima. Kako je i sam rekao na početku emisije, ovo je prvi put da govori o nečemu drugom, a da to nije karate, gdje je pokupio pa skoro sve nagrade, koje su se osvojiti mogle, za koje je najzahvalniji svojim roditeljima, koji su za njega činili kako on kaže nemoguće stvari, jer ni sam ne zna kako su od radničke plate uspjeli isfinansirati sva njegova takmičenja za koja je trebalo izdvojiti poprilične sume novca, pa potom zimske i ljetne kampove tokom studiranja, zato se svojih uspjehom trudi da im na neki način vrati sve ono što su oni dali za njega tokom života, ali i da pomogne drugim ljudima, da im prije svega bude prijatelj, a potom trener, kolega….

Kada su u pitanju fitnes programi, Zombra ističe da je nakon odbrane svoje doktorske disertacije, odlučio da nastavi sa usavršavanjem polja iz njegove, ali i srodnih struka, tako da je malo istraživao i polje nutricionizma, koje je ujedinio u svoj fitnes program, te odlučio da običnim ljudima pomogne u borbi protiv suvišnih kilograma. Osnovni princip njegovog fitnes programa jeste prenstveno edukacija o ishrani, da upoznamo sebe, ali i svoj organizam, kako bi i sami uvidjeli u čemu griješimo i kako promijeniti stvari na bolje.

Veliki broj ljudi je uz njegovo pomoć za samo nekoliko mjeseci doživio velike transformacije, ne samo kada je izgled u pitanju, nego generalno kada je cjelokupan organizam u pitanju. Zdrav način života njegovim klijentima postao je ono bez čega se pitaju kako su mogli ranije. Tako da su se mnogi kako su startali sa fitnes programom Željka Zombre uspjeli „skinuti“ sa brojnih medikamenata, prestali su pušiti, ali i piti.

Kako on kaže kada dođete na trening i date kako vi tako i vaš trener maksimum na tom treningu, to nije dovoljno da bi se sagorjele kalorije unijete u samo jednom kolaču, pa će svi oni koji budu decizno izučili njegov plan i program mršavljenja sigurno dva puta razmisliti prije no posegnu za nekom od nezdravih namirnica. Edukacija je ključ uspjeha u svemu, tako i u procesu mršavljenja. O rezultaztima njegovih klijenata možete se i sami na njegovoj Facebook stranici Fitness by Zeljko Zombra, a mi se nadamo da će nam svima biti od koristi savjeti, koje je podijelio sa nama u emisiji „Iz ženskog ugla".