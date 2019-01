Iza Rudnika soli Tuzla uspješna godina, dobit oko tri miliona KM

Rudnik soli Tuzla iza sebe ostavlja uspješnu godinu. U potpunosti su zadovoljene potrebe kupaca, isporučeno je oko 3,5 miliona kubika slanice za firme Sisecam Soda Lukavac, Solana Tuzla i Panonika. Plan koji je ranije zacrtan u stopostotnom obimu je ispunjen. Finansijski, 2018.-ta još nije završena, međutim, u ovom preduzeću navode da će, kada se sve sumira biti zadovoljni, jer je zasigurno ova godina po tom pitanju, bila bolja u odnosu na prethodnu. Novi menadžment, za vrlo kratko vrijeme uspio je promijeniti kompletnu sliku o ovom rudniku koji je strah od stečaja zamijenio, poslovnom stabilnošću.

“Kad se završi finansijska 2018.-ta godina očekujemo negdje oko tri miliona KM dobiti što je 20 posto od ukupnih prihoda Rudnika soli i oko 600 posto iznad plana koji je bio zacrtan za 2018. godinu” – ističe Anis Šaldić, direktor Rudnika soli Tuzla.

Radilo se u ovom preduzeću i na rješavanju ranijih problema, prije svega zastarjele opreme. Izvršena je automatizacija, što praktično znači da je putem mobilnih aparata moguće pratiti cjelokupan proces rada Rudnika…

”Koji je automatizovan i koji je zaštićen od preljevanja preko rezervoara i činjenja šteta, tad same pumpe, kad sonde kažu da su rezervoari puni, same pumpe se gase, čitav proces sam automatski upravlja i tako stvaramo i sigurnost, štete koje smo dosad znali plaćati gdje nam je odlazila masa novca” – zaključuje Šaldić.

Ono na čemu danas ovaj Rudnik radi jest savladavanje takozvanih ”uskih grla” u proizvodnji, stoga je počela zamjena cjevovoda za tehnološku vodu, koja stiže iz preduzeća Spreča. Stare cijevi su manjeg profila nego je to projektovano, te se zbog toga dosta vode gubilo u sistemu. Rekonstrukcija se vrši u dužini od hiljadu i petsto metara, tj. na potezu od naselja Tušanj do zgrade uprave rudnika, odnosno do pumpne stanice.

”Sa ovim korakom ćemo u biti riješiti kompletne cjevovode i slatke i slane vode koji će biti u potpunosti prohodni za vodu i slanicu i ne očekujemo neke veće probleme na njima nego što su to i iznad naših kupaca. Jedino što planiramo još automatiku ugrađivati, pratiti i kompletan proces i transporta kako proces proizvodnje danas pratimo” – ponosno ističe direktor Rudnika soli.

U prethodnoj godini vodilo se računa i o radnicima, kojih je u ovoj firmi danas više od 130. Plate su povećane za pet posto, a nekadašnji radnici, danas penzioneri Rudnika obradovani su prigodnim poklonima.

Rudnik soli će u ovoj, kao i narednoj godini raditi na tri bušotine, koje zadovoljavaju potrebe za sada, odnosno sa kojim su osigurane dovoljne količine slanice za postojeće kupce. U 2019.-oj kupcima će biti isporučena ista količina, od oko tri i po miliona kubika slanice.