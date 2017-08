Izbjegavajte duža putovanja tokom dana

Na većini puteva u BiH, danas se saobraća nesmetano. Zbog izuzetno visokih temperatura, preporučujemo da se duža putovanja izbjegavaju tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, da se prave češće pauze. Izvjesno vrijeme prije napuštanja vozila ugasite rashladne uređaje, kako bi se organizam na vrijeme prilagodio na vanjsku temperaturu vazduha.

Pojačana frekvencija vozila bilježi se na većinih graničnih prelaza. Posebno izdvajamo granične prelaze Ivanica, Deleuša, Hum i Doljani, gdje su trenutna zadržavanja na izlazu iz BiH duža od 1 sat. Na GP Bosanski Brod na ulazu u BiH čeka se oko 1 sat. Na ostalim graničnim prelazima, pojačan je promet vozila, ali trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Danas i sutra održava se brdska auto trka u Cazinu, zbog čega će na dionici M-4.2 Cazin-Srbljani doći do obustave saobraćaja, danas od 09 do 20 sati i sutra (06.08.) od 08 do 20 sati.

U toku su radovi na deminiranju terena u mjestu Osojnica na dionici M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje. U vremenu od 08 do 16 sati, dolazi do povremenih kratkotrajnih obustava saobraćaja.

Kraći zastoji mogući su i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije. Izdvajamo putne pravce: M-17 Maglaj-Žepče, M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-4 Tuzla-Kalesija i M-16 Bugojno-Kupres.

Podsjećamo vozače da prije polaska na putovanje provjere da li posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za prelazak granice. Neophodno je posjedovati validan pasoš za osobe, kao i zeleni karton za vozilo. Zbog brojnih upita građana, napominjemo da je prelazak granice prema Srbiji i Crnoj Gori za odrasla lica i dalje moguć samo sa ličnom kartom, dok djeca, kao i ranije, moraju imati pasoš, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.