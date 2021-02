Izbori u Srebrenici 21. februara!

CIK je poništio rezultate izbora na 28 biračkih mjesta u Općini Srebrenica. Utvrđene su brojne nepravilnosti: od glasanja bez važećih dokumenata do krivotvorenja potpisa. Pobjednik ovih nevažećih izbora bio je Mladen Grujičić koji nije želio komentarisati navedene nepravilnosti tokom izbornog procesa: ”Nažalost, ne mogu da komentarišem iz razloga što ne znam koje su to nepravilnosti. To je ono što smo mi tražili, da nam Centralna izborna komisija dostavi mjesta gdje je došlo do zloupotrebe. Ako je bila neka prevara, ko je ovdje varao? Svi, i Srbi i Bošnjaci. Koga su varali? Nekog trećeg?”

Iz CIK-a su poručili da će ovoga puta imati strožiju kontrolu izbornog procesa, odnosno da će na terenu biti veliki broj supervizora. S druge strane Alija Tabaković, kandidat za načelnika i glavni Grujičićev oponent upozorava da bi se i ovoga puta mogla desiti izborna krađa.

”Njihovi birački odbori su tu instruisati i pripremljeni za izbornu krađu. Takvima je omogućeno ponovno učešće na izborima i ponovo birački odbori. Oni su u instrukciji dali da će imati svoje supervizore, ne znam im ulogu. Ovaj sastav ili dio OIK-a konstantno obmanjuje javnost, pa i sam CIK. Poturili su iz vještaje biračkim odborima da potpišu da je sve uredu. Oni su i dalje tu..” kaže Alija Tabaković, kandidat za načelnika Srebrenice (SDA).

Također, Tabaković objašnjava da je osnovni razlog za nepravilnosti na poništenim izborima ciljani izborni inžinjering koji se prije svega ogleda u ekspresnom izdavanju dokumenata državljanima Srbije: ”Mi imamo situaciju da je recimo u Crvici obnovljeno pet-šest kuća i tu je prijavljeno 500 glasača. Kako? Na koji način?”

Rezultat borbe za načelničku poziciju između Grujičića i Tabakovića odlučit će glasači 21. februara. Mnogi od njih nevoljko govore o izbornom procesu, a čini se da će ipak i ovoga puta izaći i ispuniti svoje biračko pravo.

”Naravno da ćemo izaći kao i prošli put. To je naše pravo. Nemamo neka očekivanja, šta bude bude…” kaže jedan od stanovnika Srebrenice, dok drugi objašnjava: ”Svakako da ću izaći, ja sam i na listi za Skupštinu Opštine. Nadam se da ćemo mi pobijediti.”

Da li će ostati isto ili će se stvari mijenjati bit će poznato za dvije sedmice kada će građani imati priliku da glasaju za kandidata kojeg smatraju kvalitetnijim. Rezultat izbora i ovoga puta uveliko ovisi o ispravnosti samog izbornog procesa.