Izborni pobjednici u TK: Razgovor o vlasti nakon konačnih rezultata!

Nakon preliminarnih rezultata Općih izbora 2018. godine stranke uveliko sabiraju utiske. No, izborni pobjednici već su etablirane stranke ili su pak nove sa dobro poznatim kadrom. Dok je saradnja nekih stranaka trenutno nezamisliva, s druge strane se već sada naziru potencijalne koalicije. Izborni rezultat će svakako diktirati politički kurs Tuzlanskog kantona, a u kojem će on smjeru ići za sada nije poznato. Stranke, iako neslužbeno, već sada razgovaraju o položajima u vlasti, a unutarstranački dijalog je uveliko u toku. Sve nam to daje za pravo da se pitamo: Koliko su stranke zadovoljne izbornim rezultatom? Može li se već sada pričati o vladajućoj koaliciji?

Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija BiH, Pokret demokratske akcije, Demokratska fronta, Savez za bolju budućnost, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, poredak je stranaka koje su prešle prag za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona. Tako kažu preliminarni rezultati, a vodeće stranke nadaju se još boljim rezultatima kada se objave konačni rezultati. Stranka demokratske akcije koja je, prema trenutnom poretku, prva stranka u TK iskazuje zadovoljstvo ostvarenim rezultatom jer je težak period iza njih; period obilježen smjenom Vlade i rascjepom u stranci.

”Mi smo maltene goloruki vodili kampanju protiv jedne dobro naoružane partije koja je raspolagala svim resursima, od javnih resursa Vlade kantona itd. Mi smo postigli maksimum” istakao je Bego Gutić nosilac liste SDA Skupštinu TK.

SDA je u stranci Pokret demokratske akcije vidjela najveću konkurencija, a PDA je osvojila 19% glasova. Ova stranka, iako službeno postoji tek šest mjeseci – ostvarila je izborni rezultat koji joj garantuje značajno mjesto na političkoj sceni Tuzlanskog kantona.

Izjavu nam je dala i Elzina Pirić, potparol PDA :”Za šest mjeseci smo napravili fenomenalan rezultat. Mi smo zadovoljni rezultatima koje imamo sudeći prema rezultatima CIK-a. Nismo zadovoljni odnosom, odnosno radom općinskih i gradskih komisija”

A svoje nezadovoljstvo iskazali su i iz Socijaldemokratske partije, smatrajući broj od 90.000 nevažećih listića ključnim razlogom za poraz Denisa Bećirovića. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, predsjednik Kantonalnog odbora smatra da bi SDP-e kada se svi glasovi zbroje mogla biti vodeća stranka u TK. No, bilo kako bilo SDP-e će putem unutarstranačkog referenduma odlučiti sa kim će koalirati i uspostaviti novu vlast.

”Ako svi članovi SDP odluče, bitno je reći da ne odlučuje samo predsjednik ili neko drugo nego članovi. Njima se postavlja pitanje na referendumu: Sa kim će SDP-e ući u koaliciju? To će biti demokratska volja. Možda naši članovi ne žele da uđemo u vlast i nećemo sklapati koalicije koje nisu programske” naglasio je Enver Bijedić, predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a.

A od stranaka koje su na osnovu svog programa prešle izborni prag, pored vodeće tri, tu su i DF, SBB, SBiH. Dok je DF na četvrtom mjestu sa 6% na petom mjestu je Savez za bolju budućnost sa 5% – iako su iz stranke očekivali značajno bolji izborni epilog.

Predsjednik Kantonalnog odbora SBB, Bahrudin Hadžiefendić nam je otkrio kakav je stav Saveza za bolju budućnost u vezi izbornog rezultata: ”U Predsjedništvu stranke je stav da ćemo nastupati kao opozicija koja će biti konstruktivna. Mi ne znamo ko će biti u vlasti.. Sve odluke koje vlast bude donosila u interesu građana mi ćemo podržati.”

Na tragu takvog razmišljanja je i SBiH koja trenutno na svom kontu ima procenat od 4,31%. Očekuju jednog zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, ali postoji mogućnost da po zaključenju izbornih rezultata imaju svoja dva zastupnika.

Dragana Šarić, sekretarica KV SBIH nam je dala kratku izjavu u kojoj navodi: ”Mi ćemo raditi transparentno, radit ćemo u korist svih građana iako će naš udio biti minimalan. Zato što za sada imamo jednog poslanika.”

A kada se objave konačni rezultati i kada bude poznat broj poslanika koje stranke imaju slijedi nam vrijeme uspostavljanja koalicija i vlasti. Uzimajući u obzir trenutna saopćenja tek od prvih sastanaka i međustranačkih razgovora zavisit će uspostavljanje vlasti. Svima je u interesu da se za to ne čeka previše. Iz vodeće SDA saopćili su da su spremni koalirati sa svima onima kojima je BiH na prvom mjestu, ne želeći precizirati koga priželjkuju kao koalicionog partnera.

Pokret demokratske akcije želi da se vlast uspostavlja od nižih nivoa vlasti, a SDP-e će provesti već pomenuti referendum od kojeg će, po svemu sudeći, ovisiti stav trenutno drugoplasirane stranke. Ali u jednoj stvari su sve stranke složne: dijalog o koalicijama i vlasti počinje tek po objavi konačnih rezultata za Opće izbore 2018. godine.

