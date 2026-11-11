Izetbegović i šef Misije OSCE-a razgovarali o formiranju vlasti u BiH

Adin Jusufović
Izetbegović

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović sastao se danas sa šefom Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rickom Holtzappleom, a jedna od glavnih tema razgovora bilo je formiranje vlasti u BiH nakon održanih Općih izbora.

Kako je objavljeno na Izetbegovićevoj zvaničnoj Facebook stranici, tokom sastanka razmotrena je aktuelna politička situacija u zemlji, s posebnim osvrtom na izborne rezultate i proces njihove provedbe.

Sagovornici su pozdravili primjenu savremenih izbornih tehnologija, ocijenivši da su doprinijele većoj transparentnosti i integritetu izbora, kao i jačanju povjerenja građana u izborni proces.

Posebna pažnja posvećena je pregovorima o uspostavljanju vlasti na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini, nakon oktobarskih izbora.

Razgovarano je i o reformama koje bi trebalo provesti na državnom i entitetskom nivou radi jačanja institucija i vladavine prava.

Među temama sastanka bio je i evropski put Bosne i Hercegovine, odnosno potreba za provođenjem reformskih aktivnosti koje bi omogućile brži napredak zemlje u procesu evropskih integracija.

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