Izgled vremena za naredne dane

U ponedjeljak 07.08.2017., u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro. U ostaku naše zemlje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva ili krajem dana.U jutarnjim satima i dio prijepodneva slaba kiša ili lokalni pljusak su mogući ponegdje u Bosni. Vjetar u Bosni, slab, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, slaba do umjerena, bura. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 22 do 27, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 32 do 38°C.

U utorak 08.08.2017., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 29 do 34, na jugu od 35 do 39 °C.

U srijedu 09.08.2017., sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. U večernim satima ponegdje u Posavini i Krajini je moguć pljusak kiše i grmljavina. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 22 do 27, a dnevne od 32 do 38, na jugu i sjeveru do 41 °C.

U četvrtak 10.08.2017., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i u večernim satima na sjeveru i sjeverozapadu Bosne je moguć pljusak kiše i grmljavina. Jutarnje temperature od 18 do 24, na jugu od 24 do 29, a dnevne od 33 do 39, na jugu i sjeveru do 42 °C.