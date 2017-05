Izgledi vremena za naredne dane

U nedjelju, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Poslije podne prestanak padavina u većini područja sjeverne, zapadne Bosne i u Krajini. U ostatku naše zemlje tokom poslijepodneva i u večernjim satima padavine postepeno slabe i prestaju. Grmljavina se očekuje u Hercegovini, centralnoj i istočnoj Bosni. Očekivana količina padavina u toku 24 sata: u Heercegovini i na jugozapadu Bosne od 20 do 30, u ostalim područjima, uglavnom, od 5 do 15, lokalno do 20 l/m2. Vjetar, slab, u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 7 do 13, a dnevne od 13 do 18, na jugu do 21 °C.

U ponedjeljak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz lokalne pljuskove i kišu. Jutarnje temperature od 6 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 14 do 20, na jugu od 19 do 24 °C.

U utorak, oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U centralnim i istočnim područjima Bosne padavine, uglavnom, poslije podne. Jutarnje temperature od 6 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 17 do 22 °C.

U srijedu, u jutarnjim satima u Krajini pretežno sunčano. U ostatku naše zemlje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje. U jutarnjim satima kiša je moguća na istoku i jugoistoku Bosne. Jutarnje temperature od -1 do 3, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 14 do 20, na jugu do 23 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.