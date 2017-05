Izgledi vremena za naredne dane

U srijedu u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Bosni su mogući povremeni i slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini sunčano. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, umjerena do pojačana, bura. Jutarnje temperature od 8 do 13, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 17 do 23, na jugu od 24 do 28 °C.

U četvrtak sunčano. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U petak sunčano uz malu oblačnost. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 23 do 29 °C.

U subotu sunčano uz malu oblačnost. Umjeren porast naoblake u Krajini, Posavini i u Hercegovini može usloviti lokalne pljuskove tokom poslijepodneva ili u večernjim satima. Jutarnje temperature od 8 do 12, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 22 do 28 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.