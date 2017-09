Izgledi vremena za naredne dane

U petak prije podne pretežno oblačno vrijeme, sa slabom kišom u jutarnjim satima, u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti. Sunčanije u Hercegovini, zapadnim dijelovima Bosne i u Krajini. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 8, na jugu od 8 do 11, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 23 stepena Celzijusa

U subotu u jutarnjim satima nešto više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne i mjestimično može pasti i malo kiše. Tokom dana, malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama se očekuje magla. Vjetar slab promijenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 8, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 22 stepena.

U nedjelju, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne sa kišom. Padavine se najprije očekuju zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a postupno i u ostalim djelovima. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 9, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu zemlje do 25 stepena Celzijusa, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.