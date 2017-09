Izgledi vremena za naredne dane

U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinana i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu od 8 do 11, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu zemlje do 24 stepena celzijusa.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana postepeno naoblačenje sa zapada. Vjetar slab promijenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.

U utorak u zapadnim područjim pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. U drugoj polovini dana postupno naoblačenje. Krajem dana i u večernjim satima, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima sa kišom. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusa, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.