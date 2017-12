Izgledi vremena za naredne dane

U ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima povremeno sa slabim snijegom. U Hercegovini veći dio dana malo do umjereno oblačno, a naoblačenje se očekuje poslije podne. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine južnog smjera. U Hercegovini slab vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na planinama do -9, na jugu zemlje od -2 do 2, a najviša dnevna temperatura zraka između -1 i 5, na jugu zemlje od 4 do 7 stepeni.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mrazom i prohladno. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na planinama do -10, na jugu zemlje od -2 do 2, a najviša dnevna temperatura zraka između -1 i 5, na jugu zemlje od 5 do 8 stepeni.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mrazom i prohladno. Krajem dana i tokom večeri u sjevernim područjima sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i 0, na planinama do -12, na jugu zemlje od -2 do 2, a najviša dnevna temperatura zraka između -1 i 5, na jugu zemlje od 5 do 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.