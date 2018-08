Izleti i sajmovi od sada dio obrazovnog programa u TK

Osnovci i srednjoškolci će u narednom periodu dobiti znatno bogatiji obrazovni program. Osim češćih izleta i posjeta kulturnoj baštini tuzlanskog kantona učenicima će biti priređeni i časovi historije – poručeno je sa današnjeg sastanka Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja i Ministarstva obrazovanja te Pedagoškog zavoda TK. BiH ima bogatu kulturno historijsku baštinu, ali o tragovima prošlosti njeni stanovnici malo znaju i malo vode računa. Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja poručuju da ne žele da takav odnos prema bh, historiji imaju generacije koje dolaze.

‘Ne postoji nijedna lokalna zajednica koja nema kulturno historijsko nasljeđe koje je značajno za BiH i regionu, pa čak i svijetu. Ne možemo dozvoliti da djeca u osnovnim školama ne znaju svoja kulturno historijska nasleđa na TK. Ja ću ovdje reći ko ne zna svoju historiju nije mu izvjesna ni budućnost,” poručuje Mirsad Gluhić, Ministar trgovine, turizma i saobraćaja.

A to učenje o historiji djeca će imati na mjestima koja su historijski značajna i čija je baština stara 500 ili 600 godina. Ta baština govori o našoj prošlosti i na tim područjima su se zbili događaji koji su uticali na živote velikog broja ljudi. No, koja su to mjesta koja će osnovci i srednjoškolci obići u narednom periodu?

”Sva mjesta! Znamo da Gradačac ima kulu, Srebrenik, Kalesija stećke, da ne govorimo o Teočaku i džamiji. Također, Tuzla ima svoja nasleđa,” objašnjava ministar Gluhić.

Da li će implementacija ovog programa početi od ove školske godine, još uvijek nije poznato, no u ovom trenutku posebna pažnja će se posvetiti načinu realizacije projekta, istakao je ministar obrazovanja Zlatan Muratović.

”Prije toga treba odraditi predradnje posebno u smislu sigurnosti učenika mi ćemo tome posvetiti pažnju. Bit će uključen pedagoški zavod i javne ustanove odnosni menadžment škole i nadam se da će provesti te posjete,” rekao je Zlatan Muratović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Pored posjeta historijskim mjestima najmlađi će učiti o značaju kupovine domaćih proizvoda kako bi unaprijedili privredu svoje zemlje. Prethodnih godina organizirani su sajmovi za djecu u Tuzli, Doboj istoku i Živinicama kojima jer svrha bila podizanje svijesti o značaju kupovine domaćih proizvoda, a iz ministarstva žele da ovaj sajam bude karakteristika svih škola u kantonu.

”To će biti u svim školama ako dozvoljavaju uslovi. Bitno je da osvijestimo te nove generacije ako kupujemo domaće onda imamo budućnost što se tiče privrede i otvaranje novih mjesta i nove tehnologije,” zaključio je ministar Mirsad Gluhić.

Ta budućnost zavisi od najmlađih, a njihova budućnost može biti bolja od sadašnjosti ukoliko budu njegovali svoju kulturnu baštinu, ali i ukoliko kupovinom podrže domaću proizvodnju – poruka je današnjeg sastanka.