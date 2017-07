Izmjene Zakona o PDV-u: Da li će se porez plaćati po naplati fakture?

Izmjene Zakona o PDV-u su u posljednjem periodu u fokusu javnosti, a prijedlozi o tome koje odredbe bi trebale biti ugrađene a koje izbačene dolaze sa raznih strana.

Privrednici podržavaju inicijativu kojom bi se PDV plaćao po naplati, a ne izdavanju fakture. Trenutno oni moraju platiti porez, a fakturu mogu ili ne mogu naplatiti. S druge strane, pojavljivale su se i inicijative da se smanji stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, lijekove, ortopedska pomagala i knjige.

Sve ove ideje su odbačene, saznaje Faktor, a u Upravi za indirektno oporezivanje BiH (UIOBiH) u toku je Twinning projekat EU, u okviru kojeg eksperti iz poreskih uprava Austrije i Slovenije rade sa službenicima UIOBiH na izmjeni postojećih propisa.

“Radna grupa za izradu zakonodavstva iz oblasti PDV-a priprema nacrt novog Zakona o PDV-u. ON još nije konačan i nije ni dostavljen Upravnom odboru UIO na razmatranje i usvajanje, ali očekujemo da bi to bilo moguće do početka septembra 2017. godine. Postojeći Zakon o PDV-u na snazi je od 01.01.2006. godine. Tada je naš Zakon o PDV-u bio usklađen s EU legislativom u ovoj oblasti, ali budući da je od tada prošlo više od 11 godina u Evropskoj uniji je došlo do puno promjena u direktivama koje se odnose na porez na dodanu vrijednost. Iz tog razloga želimo novi Zakon o PDV-u potpuno uskladiti sa legislativom EU, što je i obaveza BiH u procesu pristupanja EU”, kazao je glasnogovornik UIOBiH Ratko Kovačević.

Prva izmjena koja će biti predložena je da će na precizniji način biti izvršeno određivanje mjesa prometa, posebno kod pružanja usluga, jer u skladu sa određivanjem mjesta prometa ovisi i mjesto oporezivanja usluga.

Uvodi se i pojam poreskog obveznika u širem smislu. Osim obveznika registrovanih za PDV uveden je način posmatranja i evidentiranja obaveza lica koja imaju obaveze po osnovu PDV, a nisu registrirani za PDV.

“Doći će do usklađivanja odredbi u vezi povrata PDV-a stranim poreznim obveznicima, a mijenja se i način oporezivanja prometa građevinskih objekata. Uvodi se prenos obaveza za promet električne energije i prirodnog gasa, a doći će i do ukidanja posebnih šema u građevinarstvu”, kazao je Kovačević.

Povećava se prag za ulazak u sistem PDV-a

Jedan od prijedloga UIO će biti i povećanje praga za ulazak u sistem PDV-a sa sadašnjih 50.000 KM na najmanje 75.000 ili čak 100.000 KM.

“Što se tiče stope PDV-a, UIO neće mijenjati u prijedlogu Zakona o PDV-u postojeću jedinstvenu stopu u iznosu od 17 posto, kao i 0 posto za izvoz. Smatramo da je jedinstvena stopa najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, to je stvar političke odluke u BiH”, rekli su nam u UIO.

Kovačević dodaje da je i tokom nedavnog boravka na međunarodnoj konferenciji o PDV-u u organizaciji Svjetske banke u Bukureštu istaknuto da je idealno poresko rješenje što se tiče poreskih stopa ono u kojem je jedinstvena stopa PDV-a koja nije previsoka, a da je upravo to ono što BiH sada ima.

Izvor: RTV Slon/Akta.ba