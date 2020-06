Izmjenom Zakona o visokom obrazovanju omogućene mnoge pogodnosti za studente

Usvajanjem izmjena Zakona o visokom obrazovanju, Skupština Tuzlankog kantona na današnjoj sjednici omogućila je bezuslovan prelazak studentima na narednu godinu studija, na Univerzitetu u Tuzli. Osim toga stvorene su olakšice i za one koji se ove godine upisuju na prvu godinu, prvog ciklusa studija.

“Studenti koji se upisuju na prvu godinu prvog ciklusa neće izlaziti na prijemni ispit. Bodovat će se po drugim kriterijima” – naglasila je Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK.



Ove mjere su prijedlog Senata Univerziteta u Tuzli. Svi poslanici u Skupštini shvatili su težinu situacije.

“S druge strane mi ne želimo da ulazimo u autonomiju Univerziteta i Senat je taj koji će donijeti Odluku da li će biti bezuslovnog prelaska ili ne” – rekao je Žarko Vujović, predsjedavajući Skupštine TK.

Senad Alić, poslanik Pokreta demokratske akcije, kazao je da na adresu Skupštine TK redovno dolaze primjedbe o malom broju studenata. Iz tog razloga oni su podržali izmjene Zakona o visokom obrazovanju, ali i bezuslovni prelazak studenata.



“Ono što je naš motiv jeste da se omogući većem broju ili svim studentima koji se žele upisati na UNTZ, naravno uz poštivanje kriterija, a i kroz tri kategorije, tj. redovni, vlastite potrebe i vanredno studiranje. Naravno da smo i za bezuslovni prelazak, jer to je želja naših studenata. Ne sa umanjenim kriterijima, kako ne bismo naudili našim studentima” – kazao je Senad Alić, poslanik PDA u Skupštini TK.

Jedini uzdržani glas za izmjenu Zakona o visokom obrazovanju stigao je sa adrese Naše stranke. Prema riječima Selima Bešlagića, poslanika Naše stranke u Skupštini TK, on je bio uzdržan jer smatra da ne treba spuštati kriterije da bi se udovoljilo određenim zahtjevima. Prelaženje iz godine u godinu bez ispita nije logično.



“Mislim da je to kriterij gdje se ne smije popuštati, a sve druge mjere su se mogle poduzeti u tom smislu. Objašnjenje je da je to samo za ovu godinu. Imali smo rat. Univerzitet nikad nije takve mjere donio. Neka mi se kaže koji je to Univerzitet u BiH bezuslovan prelazak napravio ja ću reći OK. Sve drugo sam prihvatio kao dio pozitivne diskusije koja bi mogla dovesti do toga da dođe do promjene obrazovanja u TK” – rekao je Selim Bešlagić, poslanik Naše stranke u Skupštini TK.

Osim olakšica za studente u vidu bezuslovnog prelaska i upisa na prvi ciklus studija bez polaganja prijemnog ispita, na Univerzitetu su današnjim usvajanjem izmjena Zakona o visokom obrazovanju uvedene i druge novine. Jedna od njih je jasnije definisanje statusa vanrednog studenta.

“Do sad nije postojala mogućnost da student koji je u stalnom radnom odnosu bude i redovan student. Ovom izmjenom ćemo omogućiti za sve one koji imaju posebne okolnosti u kojima se nalaze kao što je radni odnos, majke sa djecom ili neki drugi oblik obaveze da mogu studirati uz prilagođen obim nastave” – istakao je Midhat Čaušević, poslanik SDA u Skupštini TK.

“Pored toga, imali smo neke tehničke obrade, tipa online nastave da smo dodatno uredili da nam gostujući profesori mogu biti iz BiH što do sada nije bio slučaj, samo su bili profesori iz inozemstva” – naglasila je Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK.

Na samom početku priče o bezuslovnom prelasku, kantonalna Vlada tvrdila je kako o tome nema govora, i kako se davanjem bezuslovnog prelaska studentima otvara pandorina kutija. Međutim, pritiscima studenata, roditelja, ali i samog Univerziteta, Vlada je dala saglasnost na izmjene Zakona o visokom obrazovanju, koje je Skupština danas sa 31 glasom za i jednim uzdržanim i usvojila. Sada je glavna odluka na Senatu Univerziteta.