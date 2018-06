Izuzetan uspjeh tokom vikenda za Karate klub „DO“ Tuzla

Juče 10.06.2018. godine u Bijeljini održan 1 Bijeljina Open , u organizaciji Karate kluba UNSU, kojem je prisustvovalo 5 država iz okruženja sa 610 takmičara.

Kako se bliži kvalifikacioni turnir u Umagu na ovaj spektakl poslali smo samo naj elitnije prvotimce to jest one kojima su ovo poslednje provjere pred to veliko takmičenje , a koji su u potpunosti odradili zadatke te njih šestoro osvojili 8 medalja: 4 zlatne, 1 srebrena i 3 bronzane.

Zlatne medalje osvojili su :

Stefani Krešić borbe juniorke +59kg

2.Sandro Krešić borbe kadeti +70kg

3.Šejla Aščić borbe 2009 god -30 kg

4.Melina Ibrahimović borbe ml.kadetkinje +50kg

Srebrena medalja:

1.Hašim Bešić borbe ml. kadeti +55kg

Bronzane medalje:

1.Hašim Bešić bode kadeti -70kg

2.Šejla Aščić kate 2009 god.

3.Bakir Djug biorbe 2008 -53 kg

Takodje u subotu 09.06.2008.godine u Sarajevu –Novi Grad održan tradicionalni Novigradski turnir na kojem je nastupilo 620 takmičara iz tri države, a naš klub predstavljalo 8 mladih takmičara.

Iako mladi evo za redom četvrti tunir u Tuzlu se ne vračaju bez medalja, te su na ovom prestižnom turniru osvojili 8 medalja.

Zlatna medalja:

Dino Granić kate 9 godina

Srebrene medalje osvojili su:

1.Alen Granić borbe 10 godina -50kg

2.Amina Halolović borbe 10 godina +44kg

3.Osman Bešić borbe 9 godina -30kg

2.Lejla Granić kate 8 godina

5.Tarik Hamidović kate 7 godina

Bronzane medalje osvojili su:

Amina Halilović kate 7 godina

2.Maida Kisić kate 7 godina