Izvršena primopredaja radne i svečane opreme za Vatrogasnu jedinicu Živinice

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković posjetio je profesionalnu Vatrogasnu jedinicu Živinice povodom uručenja radne i svečane opreme, kao i drugih sredstava za potrebe PVJ Živinice.

Riječ je o zaštitnoj opremi koja obuhvata dvanaest kompleta radne uniforme u koju se ubraja ljetna i zimska oprema (radna bluza, pantalone i radne cipele).

Pored zaštitne opreme Vatrogasna jedinica dobila je i svečanu opremu (šapke, bijele košulje, kravatu, bluzu, pantalone, svečani kaiš i cipele) koju do sada nisu imali.

Ono što je posebno jeste da je u okviru primopredaje radne i svečane opreme, Vatrogasna jedinica Živinice bogatija za odijelo s kojim vatrogasci mogu direktno ući u vatru, što je prije svega praktično za spašavanje kako ljudskog života, tako i tehničko-materijalnih sredstava.

Vrijednost navedene radne i svečane opreme je oko 53.000,00 KM, a finansirano je sredstvima Budžeta Grada Živinica za 2019. godinu.

Poznato je da prije tri godine Vatrogasna jedinica Živinice u materijalno-tehničkom smislu nije imala ni elementarne stvari koje su bile potrebne, počevši od lične zaštite do zaštite građana. U posljednje vrijeme stanje se itekako poboljšava, a sve zahvaljujući inicijativama gradonačelnika Samira Kamenjakovića.

Opremu je također dobila i Vatrogasna jedinica RMU Đurđevik, koja je u ranijem periodu radila za potrebe Grada Živinice.

”Sredstva u vrijednosti 53.000,00 KM smo uspjeli obezbijediti za naše vatrogasce i smatram da uz ulaganja od prošle godine, nabavkom komandnog i vatrogasnog vozila i opreme, naša Vatrogasna jedinica spremna je na sve zadatke koji budu ispred njih, što nam je i bio cilj u ove tri godine. Željeli smo imati profesionalnu Vatrogasnu jedinicu koja ima svu potrebnu opremu, kako bi naši građani bili u potpunosti sigurni, ljudski životi i materijalno-tehnička sredstva. Naša Vatrogasna jedinica Grada Živinice je sigurno najopremljenija u Tuzlanskom kantonu, s obzirom da se trudimo nabavljati novu opremu i nova vozila. Ono što me posebno raduje jeste činjenica da smo zajedno sa ovom radnom i svečanom opremom nabavili i opremu sa kojom vatrogasci mogu ući direktno u vatru, a ukoliko bi se našao određeni subjekat da bude potrebe za tim. Mi kao Gradska uprava posebno vodimo računa prema Vatrogasnoj jedinici koja do prije tri godine nije imala ni elementarne stvari, a u ovoj i narednoj godini ćemo i dalje, u slučaju potrebe, stojati an raspolaganju da dopunimo opremu koja je potrebna ukoliko se nešto desi sa ovom koju smo danas obezbijedili. ” kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković

”Prije svega zahvaljujemo se gradonačelniku Grada Živinice Samiru Kamenjakoviću koji nam je sve vrijeme bio pri ruci, razumio naše potrebe i zaista je imao sluha za nas, a nadamo se da će i u budućem periodu biti pomaka. Ovo je jedna od nabavki koja će mnogo značiti našoj vatrogasnoj jedinici, a prije svega za zaštitu vatrogasaca u radu, njihove lične opreme kao i zajedničke skupine opreme i drugih sredstava koja se inače primjenjuju u radu ove profesije.”- kazao je komandir Vatrogasne jedinice Zijad Puzić

”Zahvalio bih se gradonačelniku Grada Živinice Samiru Kamenjakoviću na opremu koju nam je donirao. Mi smo kao Vatrogasna jedinica RMU Đurđevik prije tri godine radili za Grad Živinice, međutim dolaskom profesionalne Vatrogasne jedinice povukli smo se u RMU Đurđevik, s tim da gradonačelnik nije zaboravio naš trud i naše zalaganje u samom radu kada je u pitanju Vatrogasna jedinica”, kazao je komandir Vatrogasne jedinice RMU Đurđevik Hasan Goletić.