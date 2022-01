Japanci prave vakcinu sa doživotnom učinkovitosti

Pred svetom je treća godina borbe protiv koronavirusa, ali dobra vijest stiže iz Tokija u Japanu. Naime, japanski naučnici užurbano rade na revolucionarnoj vakcini koje će garantovati doživotnu učinkovitost, objavio je portal “The Japan Times”.

Postojeće vakcine zbog pada nivoa antitijela zahtijevaju ubrizgavanje pojačivača – tzv. buster doza – a nova vakcina trebalo bi čovečanstvu da donese veliki preokret – osim zdravstvene koristi, ono bi moglo dovesti i do značajnih finansijskih ušteda – i to na globalnom nivou.

Michinori Kohara, professor emeritus s instituta “Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science”, početkom 2020. počeo je da razmišlja o vakcini koja bi, poput one za velike boginje, pomoglo da se iskoreni opasan koronavirus. Kohara je pune tri decenije obrađivao temu virusa vakcinije (vaccinia virus), koji je korišćen upravo u vakcini protiv velikih boginja, a koje je 1796. godine razvio britanski lekar Edward Jenner. Njegova vakcina uspješno je iskorenila zaraznu bolest, a posljednji poznati slučaj bio je pacijent iz Somalije 1977. godine.

Kohara je u aprilu 2020. u saradnji s Nacionalnim institutom za zarazne bolesti počeo razvijati rekombinantni virus vakcinije, koji sadrži šiljasti protein virusa SARS-CoV-2, uzročnika kovida 19. Njegov tim odabrao je nepatogeni soj vakcinije pod nazivom DIs, koji deluje kao izuzetno učinkovit i siguran virusni vektor, prenosi “Jutarnji list”.

Moćna neutralizirajuća antitela

Koharina revolucionarna vakcina može proizvesti moćna neutralizirajuća antitela nedelju dana od imunizacije i ponuditi dugoročnu zaštitu. A ako se dvije doze vakcine prime u razmaku od tri nedjelje, neutralizirajuća antitela povećavaju se za čak deset puta. Vakcina će vjerovatno biti učinkovita i protiv omikrona. Još jedna prednost je njegova sposobnost dugotrajnog skladištenja na sobnoj temperaturi.

Eksperimenti na miševima s rekombinantnim virusom vakcinije u koji je kodiran visoko patogeni HA gen ptičjeg gripa pokazali su visoke nivoe antitela koje su ostajale stabilne više od 20 mjeseci, što je gotovo prosečan životni vijek miša – svi vakcinisni miševi i 20 meseci nakon vakcinisanja bili su živi, dok su oni nevakcinisani uginuli.

“Ova vakcina može izazvati antitela i stvoriti doživotni imunitet. Jedna injekcija zadržava svoju učinkovitost više od 20 mjeseci, a ne postoji druga koja može postići takve učinke”, rekao je Michinori Kohara.

Klinička ispitivanja 2023.

I istraživanja sprovedena na majmunima makakima takođe su pokazala da vakcina štiti primate od razvoja upale pluća, a količina virusa otkrivena u njihovim plućima bila je ispod granice – i to sedam dana nakon infekcije koronavirusom.

Japanski proizvođač lijekova Nobelpharma Co. planira da sprovede prvu i drugu fazu kliničkih ispitivanja Koharine vakcine do početka 2023. U studiji će učestvovati od 150 do 200 dobrovoljaca, uključujući i one koji su preležali infekciju, pa i one potpuno vakcinisane. Ako se potvrde učinkovitost i sigurnost, završna faza kliničkog ispitivanja trebalo bi da počne odmah nakon toga, a komercijalizacija vakcine zacrtana je najranije za 2024. godinu.

Kohara tvrdi i kako njegova vakcina izaziva puno manje nuspojava. Tome u prilog ide i činjenica što su virusi u vakcini protiv velikih boginja korišćeni više od dva vijeka i bili su sigurni. Podsjetimo, prije iskorijenjivanja velikih boginja 1980. godine, vakcina se koristila sve do 1976, a primili su ga gotovo svi ljudi rođeni prije 1976.

RTV Slon/Biznis info