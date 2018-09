Jasenko Tufekčić za RTV Slon: „Borci znaju da u meni imaju prijatelja“

Situacija koja je uslijedila nakon što su članovi Komisije za usaglašavanje tekstova Boračkog zakona jednoglasno odlučili da se ne mogu usaglasiti, izazvala je razočarenje kod boraca, a revolt kod bh. javnosti.

Zakon o pravima boraca vraćen je na početak procedure. To je prouzrokovalo salve negativnih komentara i reakcija boračke populacije. I dok borci krivca vide u Jasenku Tufekčiću, Tufekčić smatra kako su problem napravili neprovodivi amandmani.

Zbog svega ovoga kontaktirali smo predsjednika Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

„Kada sam u više navrata razgovarao sa predstavnicima demobilisanih boraca, ukazivali smo na problem i rekli smo da je neophodno donošenje zakona. Ono s čim se ja nisam slagao su razne dezinformacije i populistička politika nekih ljudi, a koji su svojim amandmanima, činilo se, radili dobre stvari za demobilisane borce“ – navodi Jasenko Tufekčić na početku razgovora za RTV Slon.

„Svi ti amandmani, učinili su zakon neprovodivim i to je ono što je sada elementarno.“ – nadovezuje se Tufekčić.

Zakon od 300 miliona

Na pitanje da li bi usvojeni Zakon značio kolaps Federacije Bosne i Hercegovine, Jasenko Tufekčić je kazao: „Niko, niko, niko iole ozbiljan u vlasti FBiH ne bi ušao u tu priču, a da ne bi dobro izvagao riječi. Jedan zakon sa ovakvim neprovodivim amandmanima iziskivao bi od 200 do 300 miliona KM i to da ne otvaramo nova pitanja“.

„Nijedna politika, nijedna vlast poslije 7. oktobra neće prihvatiti ovakve zamisli“ – nadovezuje se naš sagovornik.

„Ono što ja smatram jeste da kvalitetnim odredbama trebamo riješiti probleme boraca. To je onih 10.000 do 12.000 ljudi koji ne ostvaruju nikakva prava i donijeti ovakav zakon jer je on po meni obavezan i nema alternativu.“ – Tufekčićeve su riječi.

Tufekčić: “Znam svoj ratni put”

Da li je neobjavljivanje jedinstvenog registra boraca glavna prepreka Zakonu, Jasenko Tufekčić kaže: „Borci su tražili kompromis sa vladom kada je u pitanju registar. Ministarstvo se poziva na zaštitu podataka, ali ja govorim neutralno jer nisam tim opterećen. Znam svoj ratni put i što se mene tiče registar može biti objavljen.“ – odgovara i dodaje kako želi vjerovati da ministarstvo i Vlada FBiH stoje iza stava šta se može, a šta se ne može objaviti. „Na osnovu toga treba tražiti najbolji modus kako kreirati zakon“.

Na komentare da borci najviše krive njega za cjelokupnu novonastalu situaciju, Tufekčić ističe kako u to ne vjeruje jer je u saradnji sa borcima, do sada, dobijao podršku.

„Nisam osjetio da me borci ne podržavaju.“ – njegov je odgovor.

„Preko portala čitam i vidim da okrivljuju SDA, HDZ, SBB, SDP, DF… (op.a.) – potrebno ih je okriviti sve jer nisu na dobrom putu do rješenja.“ – nadovezuje se Tufekčić i dodaje da „ako politike koje su u Parlamentu nisu spremne za promjene, onda su krive što nemamo rješenja“.

„Svi borci koji su sa mnom razgovarali, znali su da su u meni uvijek imali sagovornika, prijatelja i osobu koja želi da zajedno dođemo do jednog kvalitetnog rješenja.“ – dodaje.

Iako ističe kako je sa borcima dijelio zajedničku sudbinu, svoje „debelo iskustvo“ stavio im je na raspolaganje. „Ponudio sam svoje kvalitete da dođemo do rješenja, da popravimo stvari“ – ističe i dodaje kako se prije svega stvari moraju popraviti kroz sistem.

Komisija za usaglašavanje tekstova zakona više ne postoji

A šta će sada biti sa Komisijom, da li je posao završen? – Tufekčić odgovara kako je „Komisija svoju priču završila“.

„To je bila poslovnička misija. Mi smo bili zaduženi kao Komisija da probamo usaglasiti različito usvojene tekstove. Bili smo na dobrom putu i usvojili smo tekst zakona. Na posljednjoj sjednici informacija da su različiti amandmani usvojeni u oba doma Parlamenta FBiH, pokolebala je pojedine članove Komisije i to je bilo to. Tada smo jednoglasno donijeli zaključak da se ne možemo usaglasiti.“ – ističe Jasenko Tufekčić.

Naš sagovornik ističe kako su poslovnik i procedura u takvim situacijama jasni: „Ja kao predsjednik Komisije obavještavam predsjednike oba doma i na taj način svoj posao privodim kraju. To znači da je Komisija posao završila. Sad je na premijeru i predsjedavajućima domova Parlamenta FBiH da odluče kuda dalje“.

