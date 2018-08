Javni i/ili privatni vrtići?

Ubrzan stil života i zaposlenost roditelja dovele su do velikog interesovanja za vrtiće, a posljedično tome i do povećanog broja djece u vrtićima. U JU ”Naše dijete” Tuzla nakon prijema koji su završeni u junu, primljeno je 905 djece. Za cijenu od 160KM u jasličkoj i vrtićkoj grupi obezbijeđen je cjelodnevni boravak, a za 125 KM poludnevni boravak u svim vrtićima JU Naše dijete Tuzla. Grad Tuzla planira finansirati izgradnju još jednog obdaništa u istočnom dijelu grada, a dok se ne počne sa realizacijom, obdanište „Pčelica“ na Ircu osposobilo je još dvije sobe za prijem mališana jasličkog uzrasta.

”S obzirom na to da mi širimo svoje kapacitete u smislu da smo u proceduri da se otvore još dvije odgojne grupe, dvije sobe gdje ćemo moći primiti još korisnika sa liste čekanja, sa vanredne koja je formirana nakon redovnog oglasa,” ističe Sanja Karić, direktorica JU Naše dijete Tuzla.

Roditelji prilikom upisivanja djeteta u vrtić moraju biti svjesni da je ograničen broj mjesta, te da su duge liste čekanje. Zbog velikog interesa, pune ruke posla imaju i privatni vrtići kojih je na području Tuzle registrovano tri. Cijena u privatnim vrtićima, u odnosu na javni nešto su više te se kreću od 200 do 250KM za predškolski uzrast i 250 do 270 za jaslički uzrast. No to nije jedina razlika koja brine roditelje. Pokušali smo doći do odgovora šta nude jedni a šta drugi. Dok je zajedničko za privatne i javne vrtiće to da na raspolaganju imaju i razne aktivnosti primjerene dobi djeteta, kao što su škola sporta, plesa i engleskog jezika , organizacija izleta i slično, pokušali smo saznati šta je to što ih razlikuje.

”Razlika možda u odnosu na druge institucije i ustanove koje nude usluge predškolskog obrazovanja je što nudimo rad logopeda, pedagoga, psihologa, i profesora tjelesne kulture koje svakodnevno rade sa djecom koja imaju manje poteškoće u razvoju što je besplatno odnosno ulazi u cijenu kada su u pitanju cjelodnevni programi,” objašnjava direktorica Karić.

Direktorica jednog od privatnih vrtića koji radi u Tuzli objašnjava da roditelji dolaze po preporuci drugih roditelja, što je i svojevrsna potvrda kvaliteta.

”Imamo drugačije uslove, bolje uslove. Krenemo li od ishrane na koju se dosta polaže da je kuhinja ovdje da nemamo transporta hrane, higijena koja je jako bitna. Tu su specijalizirani programi koji obogaćuju. Ide se u skladu sa vremenom. Tu su različiti pristupi,” kazala je Dženana Ćudić, direktorica Predškolske ustanove ‘Aladin’.

Odgovor na pitanje da li privatni ili javni vrtić ne mora biti jednoznačan može glasiti: i privatni i javni vrtići. Konkurencija i natjecanje će natjerati i jedne i druge da proširuju kapacitete i usluge pa će u konačnici roditelji imati i više izbora i lakše donijeti ionako tešku odluku: Kome povjeriti brigu o djetetu i biti spokojan da je nahranjeno, presvučeno i naspavano a pri tome sigurno u društvu profesionalnih odgajatelja i sretno u okruženju koje djeci najbolje odgovara – u društvu svojih vršnjaka.