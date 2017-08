Javni konkursi za zapošljavanja i prave nedoumice: hoće li svi kandidati biti jednako tretirani prilikom zapošljavanja u škole TK?

Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u školama TK, otvoren je do srijede, a čini se da ni ove godine neće proći bez problema. Sindikati su zabinuti hoće li svi kandidati imati pravo na iste uslove, pripadnici boračke populacije hoće li imati prioritet u zapošljavanju, a inspektorima glavobolju zadaju žalbe poslovično upućne zbog bodovanja prilikom intevjua. Stoga svi zainteresirani upućuju i apele.

Nakon završetka postupka zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je djelimično ili u potpunosti prestala potreba, 1. augusta za nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama u TK raspisan je konkurs. Riječ je o blizu 1200 pozicija, istina ove godine sa nešto manjim brojem zaposlenja na neodređeno vrijeme. Iako se konkursna procedura provodi u skladu sa Zakonom, iako je Pravilnikom o prijemu nastavnika u škole pojednostavljen način bodovanja kandidata, ove godine pojavio se novi problem. Riječ je nastavnicima koji su do sada na konkursima ostvarivali prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih prodica u TK.

„Konkretno radnik koji želi da se prijavi na konkurs i da koristi benefite po osnovu pripadnosti boračkoj populaciji mora sporazumno raskinuti ugovor o radu sa današnjih poslodavcem…. direktori neki na terenu su udovoljili radnicima i raskinuli sa njima ugovor o radu, a drugi u ovom momentu to ne žele da urade i dovode u poziciju neravnopravnu poziciju određene radnike.“, navodi Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK.

Zahtjeve za sporazumne prekide radnog odnosa nastavnici traže kako bi se prijavili na Zavod za zapošljavanje i tu dobili potvrdu o pripadnosti boračkoj populaciji, jer zahvaljujući toj potvrdi dobijaju veći broj bodova.

„Najnepopularnija moguća stvar koju Sindikat može da uradi u ovom trenutku je da zamoli poslodavce da tim radnicima koji su se obratili sa zahtjevom za sporazumni raskid da izađu u susret kako bi svi bili ravnopravni na ovim konkursima. Ako ne dobiju posao na ovom konkursu svjesno prihvaćaju rizik i gube pravo na naknadu sa Zavoda za zapošljavanje.“, pojašnjava Terzić.

Konkurs za prijem nastavnika u osnovne i srednje škole u Tuzlanskom kantonu završava sutra, a za očekivati je da će kao i svake godine za sobom donijeti i veliki broj prijava inspekciji. Prema praksi i boju predstavki iz ranijih godina, prijave se uglavnom odnose na bodavanje na intevjuima.

„ Pravilnikom je propisan broj bodova koji se može ostvariti na intervjuu, on je još uvijek od 3 do 9. mi smo bili mišljenja da je to veliki broj bodova kojim se daje mogućnost da neko stekne prioritet u kompletnom bodovanju. To je raspon od šest bodova, a recimo da bi ostvario šest bodova nastavnik mora da radi 30 mjeseci.“ istakla je Svjetlana Pejić, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Pejić tvrdi da su inspektori pokušali različitim inicijativama uticati na izmjenu Pravilnika, ali je on i pored toga ostao isti. Tvrdi da na broj bodova koje komisija daje kandidatima inspekcija ne može uticati, jer je riječ o diskrecionom pravu svakog člana komisije. S druge strane, konkursna procedura se mora poštovati, u suprotnom direktori snose krivičnu odgovornost, a nerijetko za nepoštivanje tih procedura plaćaju i novčane kazne.

„ Ja bih ovom prilikom željela skrenuti pažnju direktorima da smo mi imali slučajeve gdje nisu poštovali odredbe Pravilnika ne ulazeći u broj bodova nego u samu dokumentaciju, odnosno njihovu obavezu vođenja dokumentacije vezano za intervju. Imali smo slučajeve čak i na sudu da je sud za prekršaje potvrđivao naše prekršajne naloge i direktore proglašavao odgovornim.“, dodaje Pejić.

U međuvremenu, resorno ministarstvo danas je objavilo i izmjene i dopune prethodnog konkursa za prijem nastavnika, kao i konkurs za prijem van nastavnog osoblja, pa će po svemu sudeći, avgustovski dani biti još vreliji, barem onima uposlenim u obrazovanju. No, naši sagovornici u jednom su složni, bezobzira na sve probleme koji se javljaju na terenu konkursna procedura bi u cijelosti trebala biti okončana do početka nove školske godine i prvog zvona za početak nastave.