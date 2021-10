Javni poziv poduzetnicima za dodjelu na korištenje mobilnih kućica u okviru manifestacije “Zima u Tuzli”

Turistička zajednica grada Tuzle je dana 27.10.2021. objavila Javni poziv za dodjelu na

korištenje mobilnih kućica u periodu od 10.12.2021. godine do 09.01.2022. godine, a u

svrhu podrške i pomoći sektoru poduzetništva i obrta na teritoriji grada Tuzle, sa ciljem

kreiranja i obogaćivanja turističke ponude u zimskom periodu u okviru manifestacije

„Zima u Tuzli“



Javni poziv sa pratećom dokumentacijom je objavljen na https://tztz.ba/ba/javni–pozivi/.



Ovim Javnim pozivom prikupljaju se prijave za učešće u manifestaciji „Zima u Tuzli“ u periodu od 10.12.2021. do 09.01.2022. godine na Trgu slobode u Tuzli.



Pravo na učešće i korištenje mobilnih kućica imaju:

1) fizička lica koja obavljaju samostalne djelatnosti (obrtničke, uslužne, ugostiteljske

djelatnosti, proizvodne) registrovane na području grada Tuzle, kod nadležnog organa za

registraciju djelatnosti u Gradskoj upravi Tuzla i koji registrovanu djelatnost obavljaju

kao osnovno zanimanje (a u vezi sa pripremom i posluživanjem hrane), te

2) privredna društva (d.o.o.) koja su registrovana na području grada Tuzle, za obavljanje

djelatnosti ugostiteljstva i/ili priprema i posluživanje hrane.



Putem ovog Javnog poziva ne mogu se prijaviti fizička lica bez registrovane samostalne

djelatnosti u oblasti ugostiteljstva i poduzetništva, kao ni subjekti koji imaju status: javne

ustanove, javnog preduzeća, organizacije civilnog društva i druga pravna lica.



Prijave za ovaj Javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na

https://tztz.ba/ba/javni–pozivi/, te u prostorijama Turističke zajednice grada Tuzle.

Prijave sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama lično ili poštom u Turističku zajednicu grada Tuzle na adresu:



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA TUZLE

Ul. Soni trg broj 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za učešće u manifestaciji „Zima u Tuzli“



Javni poziv ostaje otvoren do petka, 05. novembra 2021. do 16:00 sati.



Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u

Turističkoj zajednici grada Tuzle na broj telefona: 035 257 499 ili na e–mail: [email protected]