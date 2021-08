Je li realno poskupljenje pekarskih proizvoda u BiH?

U našoj zemlji uveliko se govori o novim poskupljenjima prehrambenih proizvoda, prvenstveno hljeba. U Klubu potrošača Tuzlanskog kantona kažu da poskupljenje nije realno, a ovakvim nagovještajima se ispituje puls javnosti, zapravo kako će reagovati građani. Predsjednica Kluba mišljenja je da ne treba doći do poskupljenja, jer su zabilježeni dobri urodi pšenice, koje čak ima i viška u silosima domaćih mlinova.

”Mislim da ne bi trebalo da dođe do značajnijeg povećanja cijena, a naravno da svako povećanje cijene pšenice i brašna izaziva na neki način povećanje cijena pekarskih proizvoda i to je veliki gubitak na kvalitetu života običnog građanina”, kaže Gordana Bulić, predsjednica Kluba potrošača TK.

Kako pojašnjava Bulić, svake godine u periodu od maja do oktobra dolazi do pada cijena pšenice, jer su silosi puni zaliha od prethodne godine, a potrebno je prihvatiti i čuvati novu pšenicu. Stoga bi u ovom periodu trebalo čak doći do snižavanja cijena brašna i pekarskih proizvoda. Kaže, da se i država mogla uključiti kako bi zaustavila podizanje cijena proizvoda, na način da osigura robne rezerve. Prikazuje to kroz primjer ulja.

”Sasvim sigurno da je država imala robne rezerve za mjesec ili dva jestivog suncokretovog ulja, i da je intervenisala sa robnim rezervama 20 dana, sasvim sigurno da to jestivo ulje ne bi otišlo 100 posto sa cijenom”, ističe Bulić.

Upravo i od ovakvih sirovina zavisi cijena hljeba i ostalih pekarskih proizvoda, a ne samo od pšenice. U Udruženju pekara TK potvrđuju nam da još nije došlo do poskupljenja u našoj zemlji, ali je izvjesno da će to uslijediti u narednom periodu. Podsjećaju, da je cijena pšenice na svjetskoj berzi već porasla, a samo u susjednim zemljama u odnosu na prošlu godinu, ona je viša za deset feninga po kilogramu.