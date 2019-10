Jedinstven stav u BiH u vezi s odlaganjem nuklearnog otpada

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić jučer je u Sarajevu izjavio novinarima da je do sada urađeno sve ono što su pružale kao mogućnost domaća legislativa i domaći zakoni, međunarodne konvencije, u vezi s namjerom Republike Hrvatske da gradi odlagalište nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska Gora, u blizini granice sa BiH.

Po njegovim riječima, to je jedno od pitanja gdje BiH ima jedinstven stav, potpuni konsenzus o tom pitanju.

Svi se, istaknuo je on, protivimo namjeri da nuklearni otpad bude odložen uz granicu BiH, „blizu naših prirodnih bogatstava i tako blizu naseljenih mjesta“.

“To je nekih 800 metara vazdušne linije, to bi značilo ugrožavanje zdravlja velikog broja ljudi u našim gradovima u tom području. Sasvim sigurno da ćemo, ako budemo u konačnici dovedeni u tu situaciju, iskoristiti ono što nam pružaju odredbe međunarodnih konvencija i vjerovatno pokrenuti međunarodni spor ili spor arbitraže u slučaju da se u konačnici izabere lokacija Trgovske gore”, istaknuo je Zvizdić.

Podsjetio je da se dvije godine radi na tome, da postoje zaključci Vijeća ministara BiH, deklaracije, rezolucije parlamenta, postoji zajednička komisija na čijem je čelu ministrica za okoliš RS-a u koju su uključeni svi nivoi vlasti, zatim stalni angažnam nadležne agencije, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, DKP mreže kao i zaključci Predsjedništva BiH.

“Sve što nam stoji na raspolaganju, sve mogućnosti smo do sada iskoristili. Nije konačna odluka da to u konačnici bude Trgovska gora, to je jedna od predloženih lokacija. Vidjet ćemo da li će se Hrvatska i Slovenija odlučiti za tu lokaciju, ali mi ćemo znati kao država zaštititi svoje interese”, poručio je Zvizdić.

Mediji su prenijeli informaciju da predstavnici Republike Hrvatske i Slovenije na današnjem sastanku nisu postigli dogovor o zajedničkoj lokaciji za odlaganje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik „Zelenog kluba“ Saša Magazinović je kazao novinarima da je ovo bila očekivana odluka „jer imamo informacije da, dok traje predizborna kampanja u Republici Hrvatskoj, nastojat će se ovo pitanje maknuti sa dnevnog reda“.

“Imamo informaciju da je HDZ u Sisačko-moslovačkoj županiji, koja obuhvata ovo područje, u panici i da su oni tražili da se ovo na svaki mogući način skloni dok traje kampanja, tako da je ovo bio očekivani ishod sastanka”, kazao je Magazinović.

Dodao je da ono što BiH treba da uradi jeste formiranje pravnog tima, „da nam se ne desi drugi Pelješki most, kad priča bude završena da se onda reaguje“.

“To je ono što očekujem od Predsjedništva BiH koje je jednako kao i parlament BiH, a i entitetski parlamenti donijelo svoje stavove o protivljenju izgradnji odlagališta nuklearnog i radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora”, podsjetio je Magazinović.

Po njegovim riječima, ovo je jedno od rijetkih pitanja gdje postoji potpuna suglasnost svih nivoa vlasti i svih aktera, jer su ove odluke donošene jednoglasno i u parlamentima i u Predsjedništvu BiH.

“Dakle, potrebno je hitno formiranje pravnog tima i u cilju arbitraže i u cilju ocjene ove lokacije kada su u pitanju kriteriji koji trebaju biti zastupljeni. Oni koji su malo više ušli u materiju znaju da postoji najmanje 10 kriterija od kojih je svaki eliminirajući, da bi se formiralo odlagalište. Ova lokacija, po mišljenju akademske zajednice u BiH koja se bavi ovim pitanjem, ispunjava maksimalno četiri”, naveo je Magazinović.

