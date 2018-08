Jedno dogovoreno, drugo realizovano: Banjsko liječenje RVI populacije predmet brojnih žalbi

Banjsko liječenje stopostotnih ratnih-vojnih invalida kao i drugih pripadnika boračke populacije koji su obuhvaćeni ovim pravom, ove godine izazvalo je čitav niz neugodnosti velikom broju onih, koji su se iz različitih dijelova kantona uputili ka Gradačcu. Mnogo neodgovorenih pitanja, zato je proteklih dana stiglo na našu adresu, a na osnovu kojih smo saznali da su smanjenja broja dana boravka, kao i banjskih tretmana evidentni i da će se već iduće godine stvari mijenjati nabolje.

Smanjen broj dana koje ratni-vojni invalidi sa područja Tuzlanskog kantona mogu provesti na banjskom liječenju zajedno sa umanjenim brojem ljekarskih tretmana, glavni su razlozi zbog kojih se nekolicina nezadovoljnih korisnika prava na banjsko-klimatsko liječenje obratila našoj medijskoj kući. Tragom tih navoda kontaktirali smo ovogodišnjeg najpovoljnijeg ponuđača pansionsko-banjskih usluga, odnosno dio gradačačke Banje Ilidža s kojom je Ministarstvo za boračka pitanja i potpisalo sporazume o saradnji.

“Svake godine mi imamo potpisan ugovor sa Ministarstvom za boračka pitanja. Korisnici usluga osim paraplegičara, imamo ove koji su na 10 dana. Paraplegičari su na 14 dana, ovi su na 10 dana, s tim što paraplegičari imaju sa sobom i pratioce. Godinu dana je rok plaćanja.” – kazao je Marjan Šimić, šef prodaje Banje „Ilidža“ Gradačac.

I dok iz Gradačca, gdje je smješten jedini učesnik ovogodišnjeg tendera za banjsko liječenje ratnih vojnih invalida s područja TK, o smanjenju broja dana boravka, kao i izmjenama u ljekarskom, odnosno banjskom liječenju RVI kategorija stanovništva, nismo dobili detaljan odgovor, iz resornog kantonalnog ministarstva podsjetili su na kriterije i procedure koje su važne prije početka uživanja prava na tretmane ovakvog tipa.

“Ratni vojni invalidi 100 postotne prve grupe invaliditeta, osobe sa paraplegijom imaju bezuslovno pravo na banjsko-klimatski tretman i maksimalno do 21 dan. Procedura za ostvarivanje prava jeste takva da svi korisnici imaju pravo podnijeti zahtjev u Službu za boračko-invalidsku zaštitu koji se upućuje u Ministarstvo i službenici ovog Ministarstva u saradnji sa ljekarima donose odluku o pravu korištenja. Minimalno je to 10 OB dana po korisniku, a maksimalno 21 dan za osobe sa paraplegijom.” – istaknuo je Danis Gojačić, pomoćnik ministra za boračka pitanja TK.

Prema podacima do kojih smo i sami uspjeli doći, u slučaju banjskog liječenja RVI, koje se finansira iz kantonalnog budžeta, tačnije na relaciji Ministarstvo – odabrana banja, očigledno postoje nerazumijevanja ili nedosljednosti u praksi. Žalbe, istina samo nekoliko njih, pristigle su od korisnika ovih usluga i na adresu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, zbog kojih je delegacija predvođena ministrom i pomoćnicima, odlučila pozabaviti se ovim problemom i već održala sastanak sa predstavnicima lječilišta. U Ministarstvu ističu kako su upoznati sa određenim smanjenjima, ali da će se tek naknadno utvrditi, o čemu je zapravo riječ.

“To može biti i subjektivno i objektivno. Mi smo evo u komunikaciji sa predstavnicima Banje razriješili to privremeno i nećemo dopustiti da to bude subjektivne prirode. Objektivno da neko može imati veći ili manji broj terapija u odnosu na prethodne terapije. Ako je neki korisnik imao pet tretmana, sada može imati sedam ili tri i to je u zavisnosti od njegovih trenutnih indikacija koje procijeni ljekar. To se može poboljšavati ili pogoršavati.” – dodao je Gojačić.

A pogoršavati se više, ne smije ništa, vezano za banjski tretman nekadašnjih boraca i ratnih-vojnih invalida kojima, ističu u Ministarstvu, posvećuju posebnu pažnju u implementaciji svih svojih aktivnosti. Zato se već sada radi na iznalaženju kvalitetnijih mehanizama kojima bi se borcima uz veću slobodu pri odabiru rehabilitacionog centra, pružila kvalitetnija zdravstvena usluga i omogućilo uživanje zakonskih prava u svoj njihovoj punoći.