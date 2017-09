Jesen na pragu: Svježa jutra i kišni dani do polovine septembra

Prema prognostičkim kartama, u periodu od 04. do 10. septembra 2017. godine očekuje se stabilnije vrijeme, uz postepeni porast temperaturnih vrijednosti. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda svakodnevno su moguće povremene, slabije pljuskovite padavine, koje će od četvrtka 07.09., biti nešto izraženije na zapadu i u Hercegovini.

„U jutarnjim satima biće i dalje relativno svježe, sa temperaturama od 6 do 12 u unutrašnjosti, na jugu do 17 °C. Danju toplije, sa maksimalnim vrijednostima koje će se kretati od 20 do 24 u Bosni, u Hercegovini od 25 do 28 °C“, izjavio je Nedžad Voljevica, stručni saradnik u Sektoru primijenjene meteorologije FHMZ.

Sredinom sedmice, sa osjetnijim porastom naoblake, temperature će djelimično opasti, maksimalne u Bosni dostizaće do 20, u Hercegovini do 25 °C.

„Preme aktuelnim podacima, sa prolaskom vikenda, izgledno je i jače pogoršanje koje će kulminirati početkom naredne sedmice, u ponedjeljak i utorak 11. i 12.09. 2017. godine. Veće količine padavina, lokalno i preko 60 mm, prognozirane su u dijelu jugoistočne i istočne Hercegovine“, kazao je Voljevica.

Nakon kratkotrajne stabilizacije, od 14. septembra ponovo će nastupiti pogoršanje praćeno obilnijom kišom, koje će u par dana zahvatiti cijelu zemlju. Pri tome se temperaturni režim neće znatnije izmijeniti.