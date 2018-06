JKP „Komunalac“ Tuzla: Korisnike u ovoj godini očekuje još kvalitetnija usluga

JKP „Komunalac“ Tuzla, u prošloj godini ostvarilo je dobit u iznosu većem od 47 hiljada maraka. Sve obaveze i prema zaposlenima, ali i državi su ispunjene, a izmirena su i kreditna zaduženja. Ovo preduzeće, pokriva 97 posto teritorije Tuzle sa urednim odvozom smeća, a broji oko 40 hiljada korisnika.

„Naravno da ćemo se truditi u narednom periodu da to bude 100 posto, mada ta tri posto su malo teža i nepristupačnija mjesta, ali u svakom slučaju vozimo otpad iz svih 40 mjesnih zajednica, tako da nema nijedne mjesne zajednice koja nije pokrivena.“ – kazao je Admir Bećirović, direktor JKP „Komunalac“ Tuzla.

U protekloj, ali i ovoj godini, uposlenici ovog preduzeća radili su i na prikupljanju krupnog i kabastog otpada. A osim svoje osnovne djelatnosti, odnosno odvoza smeća i otpada, preduzeće Komunalac je u prošloj godini radilo istaralo se i o higijeni grada i zelenih površina.

„Iz tog perioda karakteristično je da smo grad pet do šest puta iskosili, održavali zelene površine. Ima čak 700 do 800 hiljada kvadrata tih zelenih površina koje imamo u gradu. Radili smo također na orezivanju stabala i to malo intenzivnije prošle godine nego do sada i tu aktivnost ćemo nastaviti i u ovoj godini.“ – dodao je Bećirović.

U posljednih sedam godina, uloženo je više od sedam miliona maraka u infrastrukturu i modernizaciju firme, što je značajno doprinijelo još boljoj kvaliteti usluge.

Još jedan od uspješnih projekata tokom prošle godine bio je i Centar za sortiranje otpada, kojeg je JKP „Komunalac“ Tuzla u saradnji sa Gradskom upravom i Ambasadom Švicarske u BiH, otvorilo u Tuzli. Ukoliko ovaj Centar nastavi pokazivati dobre rezultate i u narednom periodu, za očekivati je još nekoliko ovakvih projekata u našem gradu.