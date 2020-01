JKP Pannonica: U ponedjeljak počinje prodaja sezonskih ulaznica po akcijskim cijenama

Shodno Planu rada za 2020. godinu, JKP Pannonica doo Tuzla, u ponedeljak 13. januara 2020. godine, kreće sa prodajom sezonskih ulaznica po akcijskim cijenama za period ljetne sezone koja zvanično traje od 1.6.2020.-31.8.2020. godine. Prošlih godina je veliki broj građana Tuzle kupovinom sezonskih ulaznica svih kategorija po akcijskim cijenama ostvario znatne uštede (u prosjeku 35%) i pogodnosti (neograničen broj ulaza) u odnosu na stvarne cijene sezonskih ulaznica za sezonu 2020., saopćeno je iz JKP PAnnonica Tuzla.

Cijene sezonskih ulaznica tokom akcije su nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu i iznose:

• REDOVNA ulaznica – 64 KM sa izradom nove ulaznice / 62 KM sa produženjem stare ulaznice

• POVLAŠTENA ulaznica – 34 KM sa izradom nove ulaznice / 32 KM sa produženjem stare ulaznice (penzioneri, RVI, civilni invalidi preko 60%, porodice poginulih boraca i šehida)

• ĐAČKA/STUDENTSKA ulaznica (preko 7- do 26 god.) – 54 KM sa izradom nove ulaznice / 52 KM sa produženjem stare ulaznice

• DJEČIJA ulaznica (djeca od 2- do 7 god.) – 29 KM sa izradom nove ulaznice / 27 KM sa produženjem stare ulaznice.

• Djeca do 2 godine starosti imaju besplatan ulaz.

Prodaja sezonskih ulaznica po akcijskim cijenama traje do utorka 31.mart 2020.godine.

Sezonske ulaznice se mogu kupiti u upravnoj zgradi Panonike u kompleksu jezera svakim radnim danom u periodu 11:00-14:00 sati.

Iz Pannonike pozivaju građane Tuzle i ostale zainteresovane goste koji posjećuju ili namjeravaju posjetiti Panoniku, da na vrijeme tokom perioda januar-mart kupe svoje sezonske ulaznice po izuzetno povoljnim uslovima i izbjegnu dodatne troškove kupovinom dnevnih ulaznica tokom predstojećeg ljeta za koje se nadamo da će biti dugo i toplo.