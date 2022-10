JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla: Sutra više tuzlanskih naselja bez vode

“U četvrtak 20. oktobra moguća je potpuna obustava vodosnabdijevanja za sljedeće dijelove grada: Centar Grada, Zlokovac, Kula, Stupine, Slatina, Batva, Dragodol, Tušanj, Mandići, Paša Bunar, ulice Rudarska, Krečanska, Drage Karamana, dio 18. hrvatske brigade u periodu od 8 sati pa do završetka radova zbog otklanjanja kvara na cjevovodu. Također, doći će do otežanog odvijanja saobraćaja na dijelu ulice Obala Zmaja od Bosne (od Higijene do SKPC Mejdan)” saopšteno je iz JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla.