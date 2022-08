Još danas sunčano: Dolazi nam osvježenje

Danas će u Bosni biti pretežno oblačno prije podne. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje od 34 do 38°C.

Biometeorološka prognoza

Iako će temperature zraka u kontinentalnom dijelu zemlje biti u padu u odnosu na prethodne dane, porast oblačnosti i povremene lokalne nestabilnosti izraženije na sjeveru Bosne mogle bi remetiti poboljšane biometeorološke prilike. Negativni efekti promjene ipak će biti ublaženi mirnijim snom, ponekim pljuskom i nešto nižim temperaturama, pa bi većina populacije trebala osjetiti olakšanje.

Prognoza za naredne dane:

U ponedjeljak, 8.08.2022., u Bosni i Hercegovini nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 36°C.

U utorak, 9.08.2022., u Bosni i Hercegovini nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30°C, na jugu zemlje do 34°C.