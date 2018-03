Još jedan Međunarodni dan rijeka dočekan s otpadom u riječnim koritima

14. mart u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan rijeka i akcija za rijeke. To je i datum kojim se obično stavlja akcenat na uzročnike zagađenja cjelokupne prirode, a najviše riječnih vodotoka, te se nastoji ukazati na osnovne stvari kojima svi kao kolektiv možemo utjecati na promjenu trenutnog stanja.

Spreča, Tinja, Drinjača i Sapna rijeke su koje pripadaju slivovima Bosne i Drine, ali koje predstavljaju osnovne vodotoke na području Tuzlanskog kantona. Sve one dalje se granaju na rijeke i pritoke koje bi svakom mjestu u ovom dijelu države trebale davati poseban sjaj. Međutim, umjesto sjaja češće oku zasmeta velika količina otpada koja direktno pokazuje nivo nebrige čovjeka prema ovoj prirodnoj blagodati. S tim se u velikom broju slučajeva na terenu susreo i koordinator tuzlanskog Let's do it tima Amar Kavgić koji kaže kako je posebno problematično to što “svijest našeg naroda, i starije i mlađe populacije, nije prisutna u kontekstu općenite brige o prirodi”.

“Mi kada smo počeli raditi 2012. godine borili smo se s vjetrenjačama. Nismo imali prostora da počnemo djelovati i da zajednički iznađemo rješenja i počnemo raditi u korist prirode. Imali smo otpor. Dakle naši ljudi nisu svjesni da postoji taj problem i da zajedničkim snagama trebamo raditi na njegovom rješavanju.” – dodaje Kavgić.

Ljudski faktor uglavnom je uzročnik i zagađenja nekada tuzlanske oaze, a danas samo rijeke Jale koju malo ko da i doživljava rijekom iako teče dužinom cijelog grada.

Nešto stariji stanovnici Tuzle pamte vremena kada su se u njenom koritu, u bilo kojem dijelu grada, mogli bezbrižno kupati. Pamte oni, kažu i vrijeme kada su ljudi umjesto kamenja u rijeku počeli bacati smeće i otpatke i zato bi baš danas više nego ikada prije, trebalo povesti računa o onome što nam priroda daje.

“Često se tih dana sjeti i profesor Odsjeka za geografiju tuzlanskog PMF-a Alen Lepirica. U Jali je, kaže, uvijek bilo potencijala, ali danas je u njoj ipak više smeća. “Procesom industrijalizacije, Tuzla je kao i cijeli ovaj tuzlanski bazen, te uopšteno prostor i Lukavca i Živinica je industrijsko područje koje je još od davnina bilo rezervisano za razvoj industrije. Nažalost, zastarjelošću tehnologije, siromaštvom države ali i nebrigom prema prirodi, došli smo u ovu situaciju da su nam rijeke zagađene.” – kaže profesor Lepirica.

Nerijetko su u Tuzlanskom kantonu prisutna brojna plavna područja, dok se rijeke češće izlijevaju nego čiste. Posljednju katastrofu uzrokovanu obilnim padavinama zbog kojih su izlile rijeke u cijeloj BiH, građani pamte još od 2014. godine. Isti faktori kao tada i danas predstavljaju potencijalnu opasnost, upozoravaju iz Let's do it-a.

“Struka i nauka su rekli da je jedan od glavnih razloga zašto smo imali izlijevanje rijeka jesu zapušena riječna korita, ogromne količine ilegalno deponovanog otpada koje mi bezbrižno odložimo u prirodnu sredinu i putem prirodnih ciklusa to završi u rijekama. Nismo svjesni toga da to mora dalje negdje završiti da taj otpad neće tek tako nestati.” – kaže Kavgić i dodaje kako u procesu mentaliteta ovdašnjeg stanovništva ipak ima pomaka. “Iako je to jako sporo, ali se ide naprijed.” – optimistično poentira Amar.

Pomaka u mijenjaju navika u ophođenju prema prirodi ima, ali tek u fragmentima. Međutim, on što nam nedostaje, smatra profesor Lepirica, jeste kultura.

“Te kulture nema. Kod nas tradicionalno postoji – „baci u vodu“ na svim bh. rijekama i ta korita naša su zapušena čvrstim otpadom iz domaćinstava što možemo lako vidjeti.” – zaključuje profesor Alen.

Zato ostaje nada da će već do narednog Međunarodnog dana voda izreka „voda je izvor života“ biti ozbiljnije percipirana, dok ćemo se svi kolektivno pretvoriti u nešto svjesnije vlasnike svih prirodnih blagodati kojima smo okruženi. Počevši od rijeka.