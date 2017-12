Juniori Slobode polusezonu okončali u vrhu tabele

Iza juniorske selekcije FK “Sloboda” Tuzla je uspješna polusezona u Premijer omladinskoj ligi BiH U-19 koju su okončali na trećem mjestu.

U 18. odigranih utakmica, juniori Slobode sakupili 25 bodova prilikom čega su upisali osam pobjeda, jedan neriješen rezultat i četiri poraza što je dovoljno za treće mjesto na tabeli, odmah iza vršnjaka FK Sarajevo i FK Željezničar.

U razgovoru za Fksloboda.ba, Adnan Osmanhodžić trener, U-19 selekcije FK “Sloboda” Tuzla smatra da su juniori Slobode trenutno na realnoj poziciji te da ima mnogo prostora za napredovanje.

-Juniore sam preuzeo pet kola prije kraja prvenstva, gdje sam naslijedio ekipu od Nedima Omerovića koji je napravio dobar posao s njima. Trenutno smo na trećem mjestu iza prvoplasiranog Sarajeva te Željezničara. Mislim da je to u ovom trenutku realno mjesto za moje momke s obzirom na to da je dosta juniora koji nastupaju, 2000. godište i koji imaju pravo igrati i iduće godine za selekciju U19, rekao je trener juniora Adnan Osmanhodžić.

U proteklom periodu, nekoliko juniora dobilo je priliku trenirati i nastupati za prvi tim FK “Sloboda” Tuzla, što su pojedini znali iskoristiti, te se ustaliti u prvi tim, a prema riječima Osmanhodžića, to je predivno iskustvo za mlade fudbalere.

-Drago mi je da se junior Edis Smajić već ustalio u prvom timu, a odlične utakmice su odigrali Beganović i Omerović, što je sigurno lijepa vijest. Tu su još Kurtalić, koji je potpisao ugovor s prvim timom te Maksimović. Još nekoliko juniora je treniralo s prvim timom što je za njih predivno iskustvo i moje lično mišljenje je da našim juniorima treba pružati više šanse da igraju jer je to budućnost Slobode.

Najbolji strijelac U-19 kategorije FK “Sloboda” Tuzla u polusezoni 2017./2018. Premijer omladinske lige BiH U-19 je Saša Maksimović koji je postigao 13 golova.