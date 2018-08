Novalić: Kad se kvote u EU popune možemo očekivati povećan uvoz čelika

Federalni premijer Fadil Novalić izjavio je da se u lancu proizvodnje čelika u BiH nalazi direktno 2.300 uposlenika u Zenici i 850 u Prijedoru navodeći da je indirektno tu još dodatnih 10.000 uposlenih u Željeznicama, Elektrodistribuciji, BH gasu, Rudnicima, manjim kompanijama lokalnim izvođačima radova.

– Mjere zaštite Evropske Unije na uvoz čelika i proizvoda od čelika nastale kao reakcija na mjere uvedene od Sjedinjenih Američkih Država zbog bojazni da bi se količine čelika namijenjene tržištu SAD-a mogle preusmjeriti na tržište Evropske unije. Mjere zaštite Evropske unije nisu kvota zasnovana na prošlogodišnjim prosjecima izvoza konkretne zemlje izvoznice, već je to globalna kvota na osnovu “first come first serve” – ustvrdio je Novalić.

Po njegovim riječima, kvota koja je trenutno na snazi, može da se iscrpi u bilo koje vrijeme u narednom periodu, a tada će svi izvozi čelika i proizvoda od čelika iz BiH a koji su obuhvaćeni mjerama, kako kaže, biti podložni carinama od 25 posto, iako BiH još nije dostigla nivo izvoza iz prethodnih godina.

– Za Bosnu i Hercegovinu to znači da ne samo da bi mogli imati problem sa ograničenjem izvoza na područje Evropske unije nego možemo očekivati i povećan uvoz u Bosnu i Hercegovinu kada se kvota na uvoz u Evropsku uniju popuni. Kvotu će prve popuniti velike izvoznici kao što su Turska, zemlje CISa itd. Bosna i Hercegovina izvozi manje količine čelika – konstatovao je Novalić.

Rekao je da su za septembar zakazana saslušanja predstavnika država i kompanija izvoznica.

– Nakon 200 dana istrage, EU će donijeti konačnu odluku koja će moguće biti Country kvota koja je zasnovana na prošlogodišnjim prosjecima izvoza konkretne zemlje izvoznice – po0jašnjava Novalić.

Obzirom da BiH ima potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, kojim se reguliraju odnosi BIH i EU a koji podrazumijeva slobodnu trgovinu i ukidanje carina, federalni premijer smatra da EU treba izuzeti našu državu iz zaštitnih mjera.