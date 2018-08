Kada će Općine u TK pomoći izgradnju Centra za autizam?

Iako je Vlada Federacije protekle sedmice iz budžeta izdvojila 150 hiljada, još 400 hiljada KM potrebno je da bi se do kraja izgradio Centar za autizam u Tuzli. Pedeset hiljada od ukupne cifre koja nedostaje, u narednom periodu izdvojit će se iz gradskog budžeta, a za sada nije poznato kako će se nadomjestiti ostatak od 350.000, koji je potreban kako bi ovaj Centar konačno bio otvoren za sve one kojima je potreban.

“Ni ta sredstva nisu bila lako dostupna. Mi smo kao Udruženje preko institucije Ombudsmana vršili pritisak na njih, a onda su oni vršili pritisak na Vladu FBiH jer je to njihova zakonska obaveza. Nažalost, čekali smo pet mjeseci da dođe do te realizacije, a ne bi ni došlo da naše Udruženje nije vršilo jak pritisak. Hvala Bogu, ta sredstva su prije nekoliko dana uplaćena na račun resornog kantonalnog ministarstva. Mi sada očekujemo da legnu sredstva i od Grada Tuzla, 50 hiljada KM, i to neće biti sporno jer je Tuzla jedna demokratska sredina.“ – kazao je Meho Sadiković, predsjednik Udruženja roditelja djece osoba s autizmom (URDOSA).

Osim gradskih vlasti, ozbiljnost ove situacije prepoznala je i kantonalna Vlada koja će iz budžeta za nastavak gradnje Centra za autizam izdvojiti 100 hiljada KM. Osim Vlade TK, sredstva od po deset do dvadeset hiljada KM, u zavisnosti od mogućnosti, trebale bi iz svog budžeta izdvojiti i sve općine u TK. Međutim, iako su predstavnici skoro svih općina još krajem prošle godine iskazali volju da pomognu izgradnju ovog Centra, porazna je činjenica da do sada niti jedna od njih nije izdvojila novac kako bi Centar za autizam konačno bio završen i spreman za pružanje usluga korisnicima.

„Sve općine koje u Tuzlanskom kantonu trebaju da se ugledaju na Tuzlu i da ta sredstva uplate po hitnom postupku jer se radi i o djeci sa tih općina koja će biti zaštićena u ovom Centru, a njihovi roditelji će imati vremena i da se odmore.“ – dodaje Sadiković

Iako je premijer Tuzlanskog kantona početkom ove godine najavio da će Centar za autizam biti otvoren u oktobru, naš sagovornik ističe da to nije izvodivo, jer osim završetka izgradnje, Centar je potrebno i opremiti. Sredstva od 10.000 KM izdvojila je i humanitarna organizacija World vision, no kada se sve donacije vlasti saberu, i dalje za završetak gradnje nedostaje 240 hiljada KM. Sada su na potezu općne kantona, ali i potencijalni donatori iz cijele BiH, jer će ovaj centar biti otvoren svakom djetetu sa autizmom u našoj zemlji. Iako se na pronalaženje sredstava za završetak radova čeka još od 2012. godine, naš sagovornik, i sam otac autističnog djeteta, nada se da će zajedno sa svojim sinom, vrata Centra otvoriti najkasnije do aprila sljedeće godine.