Kada nam konačno stiže sunce?

Ako ste proteklog vikenda nakon sunčanih intervala pomislili kako vam u narednim danima neće trebati kišobran – prevarili ste se. Kišobran ćemo nositi sa sobom i u narednih sedam dana, jer će nas do 02. juna pratiti oblačno vrijeme s kišom.

„Često to mogu biti pljuskovi praćeni grmljavinom koje lolaklno u Hercegovini mogu biti izraženije. Stabilniji period očekuje se od 3. do 7. juna, a od 8. juna pa do kraja prognoznog perioda tj. do 11.6., prognozira se nestabilno vrijeme uz povremene padavine.“ – kazao je Bakir Krajinović, dežurni meteorolog u FHMZ.

Ovakvo, nestabilno vrijeme, uglavnom pravi zdravstvene tegobe onima najosjetljivijima. Iako su se nekada samo starije osobe žalile na tegobe uslijed promjene vremena, ono je danas prisutno i kod onih nešto mlađih.

I pored pljuskova i grmljavine, temperature će pred kraj ovog i početak narednog mjeseca biti iznad prosjeka.

„Jutarnje temperature prognozirane od 8. do 11. juna će biti od 11. do 16. stepeni, a dnevne maksimum u Bosni do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni.“ – dodao je Krajinović.

Povećana naoblaka i povremene padavine, kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, dok će hroničnim bolesnicima uzrokovati poteškoće, stoga bi posebno oni u ovom periodu trebali posvetiti pažnju svom zdravlju i slušati savjete svog ljekara.