Kakav je život osoba sa cerebralnom paralizom: Azur i Armina šire vjeru u bolje sutra

Azur Kuralić ima samo 16 godina. 16 godina provedenih u invalidskim kolicima. Azur je srednjojškolac. I to odličan učenik Srednje mašinske škole u Tuzli. Život mu je uskratio da se svojim nogama kreće, da trči, pravi važne životne korake, ali mu nije oduzeo vjeru u bolje sutra. Nije mu oduzeo čistoću duše i njegovog srca, koje je izuzetno hrabro i jako.

“meni cerebralna paraliza ne predstavlja poseban problem. Trudim se da mi u životu bude što bolje i da to tako i održim” – kazao je Azur.



Kretanje u osnovnu školu za Azura bilo je puno izazova i barijera na koje je nailazio. Međutim svojom pozitivnom energijom, svojom hrabrošću i upornošću, razbio je prepreke kako u svojoj, tako i u glavi svih onih koji su mislili da je drugačiji.

“Poprilično sam se privikao u školi. Mada sam mislio da ću imat problem, da će me druga djeca koja nemaju cerebralnu paralizu izbjegavati, pogotovo u osnovnoj školi sam našao puno dobrih prijatelja koji su me prihvatili kao osobu. Nije bilo izrugivanja, omalovažavanja i neprijatnih situacija” – ističe on.

Prve korake život je uskratio i 18-togodišnjoj Armini Avdić. Armina je rođena sa cerebralnom paralizom. Iako se navikla na svoj život u kolicima, najveći san joj je da jednog dana stane na svoje noge. Sada je trenutno treći razred Srednje mješovite škole u Kalesiji, smjer medicinska sestra – tehničar. Svojom upornošću postiže sve u životu.

“Danas većina ljudi kad me vidi prvi put obično u sebi pomisle da ja ne mogu ništa. Ja faktički mogu sve, samo se malo moram potrudit da bih to ostvarila” – priča nam Armina.

A da se trudi i da u tome uspijeva dokaz su dramska i folklorna sekcija koje Armina već godinama uspješno pohađa, a svoj uspjeh krunisala je i sa mnogobrojnim takmičenjima u Makedoniji i Turskoj. Ta takmičenja donijela su joj posebna iskustva jer se tada prvi put na nekoliko dana odvojila od svojih najvećih životnih oslonaca – svojih roditelja.

“toga kad se sjetim bila sam skeptična jer nisam nikad nigjde išla bez njih nisam navikla na to. Već kad smo tri puta išli navikla sam se i non stop bih išla. To je jako lijepo iskustvo” – prisjeća se ona.

Svoja kolica Armina ne gleda kao prepreku, nego kao prijestolje, u kome se kako kaže osjeća kao kraljica. Svoj život nikome ne može opisati. Koliko ima prepreka i barijera, kaže, toliko ima i prelijepih iskustava koja joj donose nove prijatelje.

“Barijere će uvijek postojati ali uvijek se trudim na najbolji mogući način da to prevaziđem” – dodaje Armina.

Uz porodicu koja im je najveći oslonac, osobe sa cerebralnom paralizom svoje snove i nadanja često pronalaze u tuzlanskom Centru „Koraci nade“. Ovaj centar s razlogom nosi to ime. Ovdje mnogi od njih dobijaju nesebičnu podršku, potporu, i snagu za borbu, da jednog dana njihovi koraci budu koraci sudbine, a ne nade.

“mi u centru nastojimo kroz individualni i grupni tretman pružiti djeci da razviju svoje preostale potencijale i da se što lakše uključuju u socijalnu sredinu odnosno da socijalna sredina što adekvatnije pruži mogućnost djeci da se njihovi potencijali razvijaju ali ne u smislu milostinje nego u smislu ostvarivanja njihovih osnovnih ljudskih prava” – kazala je Jasmina Krivošija, direktorica Centra “Koraci nade” Tuzla.

Ovdje su jedni drugima svi podrška i potpora. Najbolje se razumiju i pomažu. Iako ne mogu hodati, mogu biti ljudi. Iskreni i humani, što ih u jednu ruku i održava u životu.

“Uvijek gledamo da tu bude neka pozitivna energija. Ako neko ima problem mi to dijelimo između sebe i gledamo ako možemo da pomognemo kako da se riješi taj problem. Ako ne možemo pomognemo onoliko koliko možemo ili ako ne možemo nikako barem smo tu da saslušamo jedni druge” – priča nam Azur.

Svoje živote u kolicima žive i Azur i Armina od svog rođenja. Cerebralna paraliza iako im je uskratila pravo na koračanje nogama, nije im uskratila vjeru da će jednog dana to postići. Na nama je da zajedno vjerujemo u njih, da im svojom nesebičnom podrškom pomognemo da ostvare svoj najveći san!