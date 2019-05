Kakav nas vikend očekuje, šta kažu meteorolozi?

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda prognoziraju da će početak ovog dana u našoj zemlji biti pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom prijepodneva.

Poslije podne ponegdje sa slabom kišaom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 18 do 24 °C, navodi se u prognozi meteorologa.

U nedjelju u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 18 do 24 °C.