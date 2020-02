Kako će Korona virus utjecati na privredu u BiH: Mogući gubici na stotine miliona KM

Koronavirus je uzrokovao potrese na svjetskom ekonomskom planu. Privrednici strahuju da će ostati bez repromaterijala koji dobijaju iz Kine, zbog čega su upitni ranije dogovoreni poslovi sa kompanijama iz Evropske unije.

Ugroženo je nekoliko stotina kompanija u BiH, a potencijalni iznos novčane štete mjeri se u milionima maraka. I izvoznici iz TK kažu da se gubici već osjete, ali ono što ih najviše zabrinjava je nemogućnost procjene koliko će dugo kriza potrajati.

Kina je druga najjača ekonomija u svijetu. Od njene privrede, koja čini gotovo petinu svjetske ekonomije, direktno ili indirektno ovise mnogi. Posljedice nastale usljed koronavirusa će osjetiti svi, jer se ekonomski gledano, cijeli svijet potresao. Ekonomija Kine, kao najveće azijske supersile, trgovinski je vrlo pisutna u BiH i Tuzlanskom kantonu. Tek grube procjene govore da bi ova kriza bh. ekonomiju mogla koštati oko stotinu miliona maraka.

“Ukoliko se dese neka blaža recesijska dešavanja vrlo vjerovatno će doći do pada ukupnog ekonomskog rasta BiH, posljedično i Tuzlanskog kantona, smanjit će se izvozne aktivnosti. Smanjivanje ekonomske aktivnosti šteti ekonomiji na mikronivou, ruši povjerenje i smanjuje broj ekonomskih transakcija. Možda će u prvih par dana doći do porasta potrošnje, rasta indirektnih poreza i slično, ali u srednjem roku to ne donosi benefite jer narušava ekonomske odnose”, ističe ekonomski analitičar Admir Čavalić.

Veliki broj preduzeća koja su ovisna o repromaterijalima iz Kine došao je u situaciju da smanje svoju proizvodnju ili je u potpunosti zaustavi, što se primjerice desilo u Srbiji, pojašnjava direktor firme Intral BH i jedan od izvoznika iz TK. Kaže kako pad berzovnih indeksa može zaustaviti investicijska ulaganja u našu zemlju, ekonomiju koja je ionako vrlo krhka, pa bi onda i gubitke, dugoročno, bilo vrlo teško predvidjeti. Evidentno je, kaže, da će cijela situacija utjecati na poslovanje svih izvozno orijentiranih kompanija.

Članovi Upravnog odbora Kantonalne privredne komore Tuzla 7. februara su raspravljali o problemu utjecaja korona virusa na privredu TK. Direktor Nedret Kikanović, kaže da je potrebno donijeti mjere koje će ublažiti posljedice na ekonomiju.

“Mislim da je dobar prijedlog Upravnog odbora kantonalne privredne komore da se formira jedno operativno tijelo koje će pratiti razvoj ove situacijeiI da vidimo koje su to interventne mjere koje možemo poduzeti da bi se smanjio uticaj koronavirusa na privredu”, navodi Kikanović.

Smatra da će se skladišta s repromaterijalima vremenom isprazniti, što bi, posljedično, moglo zaustaviti brojne proizvodnje u BiH. Problem je i što bi veliki broj proizvoda ostao nezavršen i bez tržišta. I Šehović je mišljenja da domaće kompanije trebaju veću senzibilnost i možda se za nabavku repromaterijala početi okretati prema nekim novim tržištima.

(RTV Slon/Fena)