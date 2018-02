Kako je imenovana nova Vlada TK – rezime

Na 48 hitnoj sjednici Skupštine TK, a drugoj u toku jučerašnjeg dana, donesena je Odluka o potvrđivanju imenovanja novog premijera i Vlade TK. Novi premijer je bivši ministar finansija Jakub Suljkanović. Nakon uvodnog izlaganja novi premijer je predložio ministre koji će biti dio nove Vlade TK.

Novi ministri u Vladi TK su Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova, Ivana Kulić, ministrica pravosuđa i uprave, Zlatan Muratović, ministar obrazovanja i nauke, Miralem Nuhanović, ministar finansija, Slavena Vojinović, ministrica sporta, kulture i mladih, Mirsad Gluhić, ministar trgovine i saobraćaja. Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva, Osman Puškar, ministar privrede, Enes Gegić, minsitar za boračka pitanja, Mufid Klinčević, ministar poljoprivrede.

Ministri ministarstava za prostorno uređenje i zaštitu okolice te i rada i socijalne politike će biti imenovani naknadno.

Imenovanje ministara je potvrdilo 20 poslanika, dok je njih 13 bilo suzdržano. Novi premijer TK je Jakub Suljkanović, bivši ministar finansija.

„Deplasirano je da ja sad pričam da će nova Vlada sad napraviti neki zaokret, kad mi već imamo te temeljne dokumente usvojene i u njima su definisani strateški pravci za 2018. godinu i program i politika koji su definisani tim dokumentom, tako da nova Vlada će pratiti te zacrtane ciljeve ispuniti“, kazao je za RTV Slon Jakub Suljkanović, premijer nove Vlade TK.

Nakon što se zahvalio ministrima za dosadašnji rad, sada već bivši premijer TK Bego Gutić prokomentarisao je zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o sazivanju hitne sjednice Skupštine.

„Očekujemo da u narednom periodu Ustavni sud BiH donese pozitivnu Odluku, odnosno da prihvati našu ocjenu i poništi Odluku Skupštine TK. Naravno trebaće dosta vremena i to se može očekivati tek za nekih četiri do pet mjeseci i to je već na kraju mandata, ali evo i tad će to biti satisfakcija i dokaz da smo bili u pravu“, kazao je Bego Gutić, bivši premijer TK.

Senad Alić, predsjednik Skupštine TK kazao je da će čekati konačnu Odluku Predsjedništva SDA u vezi isključivanja pojedinih poslanika iz stranke. Dodao je da je Klub SDA ostao sa samo tri poslanika, te da ne smatra tačnim da su ostali poslanici djelovali vanistitucionalno.

„To nije tačno, mi smo zakazali sjednicu Skupštine na potpis jedne trećine poslanika i s obzirom da su već odavno poremećeni odnosi u skupštinskoj većini na čelu sa premijerom i Vladom TK mi smo se odlučili danas na ovaj korak. I da izvršimo smjenu i imenovanje Vlade“, izjavio je Alić.

On je dodao da Skupština ima čvrstu koaliciju i izrazio nadanje da će se većini u Skupštini prikloniti i neki drugi klubovi. Za sada skupštinsku većinu čini i Klub SBB –a.

„Ja mislim da 15 ljudi koji su potpisali i ovo što ćemo mi tu također doprinjeti govori o tome da tu participitaju čak četiri stranke, odnosno četiri politička projekta: SDA, jedan njen dio, BPS, Narodna stranka Radom za boljitak i SBB“, izjavio je Fuad Hadžimehmedović, predsjednik Kluba poslanika SBB –a u Skupštini TK.

Po svemu sudeći i poptpisnici prve inicijative, poslanici iz reda SDA za smjenu sada stare Vlade TK na čelu sa premijerom Begom Gutiće i tri poslanika iz SDA koja su bila protiv smjene stare Vlade za sebe kažu da su poslanici SDA, a i dalje ostaje dilema ko jeste a ko nije klub SDA. Za novog predsjednika Kluba poslanika SDA po odluci Povjereništva SDA TK.a umjesto Mirze Omerdića koji je bio za smjenu Vlade imenovan je Midat Čaušević, koji je bio protiv smjene Vlade TK.

„Zbog svih ovih radnji ovako kako su urađene, a između ostalog su predstavjene kao radnje SDA, mi smo na samoj sjednici tražili i iz najdobroljudnijih razloga da predsjednik Skupštine podnese ostavku jer je biran i izabran na prijedlog SDA, a izabran je u Skupštinu od strane simpatizera i glasača SDA“, kazao je Mithad Čaušević, novoimenovani predsjednik Kluba poslanika SDA u Skupštini TK.

Naredni dani ali i naredno zasjedanje Skupštine TK, po svemu sudeći, tek će moći dati odgovr na pitanja i dileme koja su poslije jučerašnjeg dana ostala otvorena. No jedno je sigurno, Tuzlanki kanton dobio je novu Vladu koja bi svoju prvu sjednicu mogla održati, kako je potvrdio premijer Jakub Suljkanović već u utorak.