Kako napraviti savršeno tijesto za pizzu kod kuće?

Pizza je za mnoge omiljena hrana za utjehu, brz izbor kada nemamo vremena, ali i mali ritual u kojem uživamo kod kuće. Iako svi imamo svoju omiljenu pizzeriju, domaća pizza ima posebnu čar, jer nadjev biramo po vlastitom ukusu, a tijesto možemo prilagoditi onako kako volimo. Upravo je tijesto najčešći razlog za dilemu, jer često ispadne pretvrdo, gumeno ili bez okusa.

Iskusni majstor pizze iz Zagreba otkriva recept koji, uz precizno praćenje koraka, gotovo garantuje savršeno tijesto svaki put. Ključ je u pravilnom odnosu glatkog i oštrog brašna, tačno odmjerenim tečnim sastojcima i strpljenju tokom odmora tijesta.

Za pripremu tijesta koristi se ukupno 500 grama brašna, pri čemu se preporučuje kombinacija oko 300 do 350 grama glatkog i ostatak oštrog brašna. Brašno se stavlja u posudu, zatim se dodaju dvije kašičice soli, jedna kašičica šećera i pet grama suhog kvasca. Tek nakon toga dolaze tečni sastojci: 0,3 decilitra mlijeka, 2,3 decilitra vode i 0,3 decilitra maslinovog ulja.

Sastojci se najprije povežu u posudi, a zatim se tijesto mijesi na glatkoj površini posutoj oštrim brašnom. Tokom mijesenja važno je i ruke povremeno posipati brašnom kako se tijesto ne bi lijepilo. Kada se dobije glatka i elastična struktura, tijesto se vraća u posudu, prekriva čistom kuhinjskom krpom i ostavlja na toplom mjestu da odmara između sat i sat i po.

Nakon odmora tijesto se razvalja na pobrašnjenoj površini na željenu debljinu, dodaju se sastojci po izboru i pizza je spremna za pečenje. Upravo u toj jednostavnosti, kažu majstori, krije se tajna dobrog tijesta – bez komplikacija, ali uz poštivanje svakog koraka.