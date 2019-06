Kako nas vrijeme očekuje narednih dana?

Tokom vikenda u našoj zemlji, prema prognozama meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda bit će sunčano vrijeme sa temperaturama do 33, na jugu zemlje i do 36 stepeni Celzijusa. U jutarnjim satima temperature će se kretati do 20 stepeni. Takvo vrijeme će se zadržati do 15. juna.

”Nestabilno vrijeme uz umjerene padavine i nešto niže temperature zraka izgledno je od 16. do kraja prognoznog perioda 25. juna na juguzapadu, istoku i u centralnim krajevima Bosne, a na sjeveroistoku Bosne i u zaleđu Hercegovine prognoziraju se slabije padavine”, navodi Bakir Krajinović, meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.

U ostatku zemlje, očekuje se stabilno vrijeme bez padavina. Kada su u pitanju temperature od polovine ovog mjeseca, u Federalnom hidrometeorološkom zavodu kažu da će one ići na ruku onima koji ipak više vole umjerene temperature, odnosno prosječne zabilježene za ovaj period godine.

”Pad vrijednosti jutarnjih i dnevnih temperatura izgledan je od 16. do 25. juna, kada se jutarnje tempetaure prognoziraju u Bosni od 11 do 16, u Hercegovini od 17 do 22 stepna. Vrijednosti maksimalnih temperatura zraka u Bosni se očekuju od 21 do 26, u Hercegovini od 25 do 30 stepeni Celzijusa”, kaže Krajinović.

Što se tiče Biometeorološke prognoze, jutarnji sati će biti ugodniji, a usljed nadprosječno visokih temperatura, kod hroničkih bolesnika može doći do jačanja tegoba. Osobe sa kardiovaskularnim problemima trebale bi reducirati boravak na otvorenom i suzdržavati se od težih aktivnosti.

Meteorolozi kao i ljekari savjetuju da u ovim toplim danima provodite mjere zaštite od vrućine i sunca. Posebno se to odnosi na unos dovoljnih količina tečnosti u organizam, a najbolja opcija je voda. Ono što je također karakteristično za ovaj period je osjetljivost na aeroalergene, te će pojedinci osjetiti određene simptome, pa je potrebno pripaziti na sebe, preporuka je ljekara.