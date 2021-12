Kako nas vrijeme očekuje u naredna tri dana

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne smanjenje naoblake na sjeveru, zapadu i sjeverozapadu Bosne. U centalnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni sa snijegom. Vjetar umjeren sa jakim udarima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 8 °C. U Sarajevu oblačno vrijeme sa snijegom. Temperatura zraka između -1 i 1 °C.

U ponedjeljak će u Bosni umjeren do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Povremeno slab snijeg je moguć u istočnim područjima Bosne, a na krajnjem sjeverozapadu Bosne slaba kiša ili susnježica. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 3, a dnevna od 0 do 4, na jugu do 9 °C.

U utorak u Bosni umjeren do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 6 do 10 °C.

U srijedu jutro pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Tokom dana porast naoblake, što u nizinama Bosne može usloviti kišu a u višim područjima susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na planinama do -13, na jugu do 4, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 6 do 10 °C, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.