Kako nas vrijeme očekuje u narednim danima?

U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni. U drugom dijelu dana u Krajini, Posavini i ponegdje u centralnim područjima Bosne se mogući povremeni i jaki udari juga. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 15 do 21 stepen.

U BiH u ponedjeljak, 11. marta, bit će oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa snijegom. U večernjim satima u nizinama centralne, istočne Bosne i u istočnim područjima Hercegovine je moguća susnježica i snijeg.

U večernjim satima i u noći s ponedjeljka na utorak na jugozapadu Bosne i u Hercegovini se očekuje jaka do olujna bura. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni. Prema kraju dana i u večernjim satima temperatura u padu.

U BiH će u utorak, 12. marta, jutro biti pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima slab snijeg se očekuje u centralnim, istočnim, jugoistočnim područjima Bosne i na sjeveroistoku Hercegovine. U ostatku Hercegovini u jutarnjim satima padat će slaba kiša. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne veći dio dana se očekuje jaka do olujna bura. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 3 do 7, a dnevne od 2 do 8, na jugu od 6 do 11 stepeni.

U BiH u srijedu, 13. marta, bit će pretežno oblačno vrijeme. Sredinom dana u Krajini se očekuje kiša i susnježica. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima i u ostatku BiH bit će s padavinama. U Bosni bit će s kišom i susnježicom, a u Hercegovini s kišom. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od -1 do 4, a dnevne od 3 do 9, na jugu od 8 do 13 stepeni.