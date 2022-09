Kako preživjeti predstojeću zimu: Hrana sve skuplja, plate iste

Da bi četveročlana porodica u BiH kupila hranu za jedan mjesec i platila režijske troškove, potrebno joj je 2.900 KM. To je, prema podacima Saveza samostalnih sindikata, iznos potrošačke korpe za august. Problem je što ovaj iznos ima i tendenciju rasta, a to znači da bi hrana u narednom periodu mogla biti još skuplja.

”Cijene svakodnevno rastu, svih roba sada, dok smo imali u zadnjih šest mjeseci rast cijena osnovnih životnih namirnica, dakle brašna, ulja, mlinskopekarskih proizvoda, ali sada imamo i situaciju da rastu cijene i svih drugih proizvoda”, kazala je u izjavi za RTV Slon Gordana Bulić, predsjednica Kluba potrošača TK.

Bulić dodaje da će predstojeća zima biti teška, posebno kada je u pitanju nabavka ogrjeva, kojeg je na tržištu sve teže naći, a i ako ga ima, pojedine vrste su skuplje i do 300 posto u odnosu na prethodnu zimu.

”Svi se pribojavamo zime, vezano prvo za ogrjev, a onda i za hranu, stavaranje nekih manjih zaliha. Sada je septembar, to su dodatni izdaci svima koji imaju djecu u vrtićima, školi, na fakultetu. Zaista, ovo trenutno sada je samo preživljavanje”.

Sa svojom penzijom, jedva preživljava i Smail iz Tuzle. Kaže da mu nakon plaćanja računa, ostane tek toliko da kupi malo hrane. Iako voli doći na pijacu, ističe da kupuje minimalno, ali da troši isto kao i ranije, jer je sve skuplje.

”Čovjek što dobije ono penzije, on nju razvlači ko gumu. Šta možeš uradit, ništa. Korpa je sada 2900, haj ti sada sa 400-500 KM uzmi nešto, možeš uzet jednu korpu i ništa više”.

Trgovaca na pijaci je sve manje, a i oni koji su tu, kažu da nije isplativo ni dolaziti, jer građani sada sve više kupuju na komad.

Tome svjedoči i dugogodišnja trgovkinja na tuzlanskoj Zelenoj pijaci, Mirsada Imamović. Kaže da su građani već odavno prestali kupovati na kilogram.

”Već unazad tri – četiri godine ljudi uzimaju na komad. Uzme se jedan paradajz, jedan patlidžan, dva krastavca. Ali to za mene ne predstavlja problem, ja nekim penzionerima čak kažem uzmite onoliko koliko vam treba, da imate razlog svaki dan izaći iz kuće. Žao mi je penzionera, ali i ovih ljudi, plate su nikakve, nikome nam nije dobro”, kaže Mirsada Imamović, trgovkinja



Konstantni rast inflacije izaziva stagflaciju, odnosno pad industrijske proizvodnje uz sve više cijene proizvoda. Sve ovo može uzrokovati recesiju.

”Mi sada imamo dobre ekonomske indikatore, a s druge strane inflaciju i narušava se životni standard, remete se odnosi u privredi. Ako dobijemo recesiju, to podrazumijeva pad broja zaposlenih, pad plata. To se još uvijek ne dešava, imamo rast plata kakav takav, održava se isti broj zaposlenih. Ukoliko bi došlo do recesije to znači stopiranje ekonomskih aktivnosti ali nadamo se da bi to bio kratak period”, kazao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Jedina konkretnija pomoć građanima u borbi sa inflacijom, došla je nedavno sa federalnog nivoa, kada je Vlada penzionerima i borcima podijelila po 100 KM jednokratne pomoći. Federalna Vlada danas je najavila i nove mjere pomoći koju će dobiti nezaposlene osobe.