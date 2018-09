Kako riješiti problem parking prostora u naseljima u kojima prolazi veliki broj vozila?

U ljetnjoj sezoni radnici JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla angažovani su na održavanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u gradu. Uporedo s tim po nalogu Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, JKP Saobraćaj i komunikacije od oktobra prošle godine angažovano je za održavanje javne rasvjete u gradu.

„To su radovi koji teku svojim tokom, nemamo tu nekih većih problema. Uhodan je već sistem, građani i dalje vrše prijave problema na javnoj rasveti preko svojih povjerenika u mjesnim zajednicama ili direktno u Službu za komunalne poslove, a mi postupamo po nalogu i planu održavanja koji donosi Služba za komunalne poslove“, izjavio je za RTV Slon Tarik Arslanagić, rukovodilac Odjeljenja za saobraćaj i komunikaciju u JKP SIK Tuzla.

Inicijative građana

Po sličnom principu građani se mogu angažovati i kada je u pitanju rješavanje problema parking prostora ispred stambenih zgrada koje se nalaze u blizini javnih ustanova koje posjećuje veliki broj građana. Upravo takav problem imali su stanovnici naselja Slatina, koji su zbog blizine Doma zdravlja, apoteka i drugih instutucija na ovom području, često ostajali bez parking prostora ispred svojih zgrada. Upravo ovo naslje, ističu iz SIK – a primjer je kako se problem saobraćaja u mirovanju može riješiti na zadovoljstvo onih koji dolaze u to naslje, ali i stanara tog područja.

„Potrebno je da građani preko svojih povjerenika u mjesnoj zajednici kontaktiraju Službu za komunalne poslove i u saradnji sa Službom za komunalne poslove iznađu saobraćajno rješenje koje bi trebalo da zadovolji potrebe za parkiranjem u tom naselju“, ističe Arslanagić.

Povlastice za stanare

Jedno od rješenja je iscrtavanje parkirnih mjesta na javnim parkiralištima i postavljanje aparata za naplatu parkiranja na određenim područjima. Ovaj metod se do sada pokazao uspješnim, jer su za stanare zgrada ispred kojih se vrši parkiranje omogućene mjesečne parking karte po cijeni nižoj za 80% od redovnih mjesečnih karti u datoj zoni. No da bi došli do svoje mjesečne parking karte i stanari moraju ispunjavati određene uslove.

„Kartu mogu dobiti samo stanari koji su prijavljeni na adresi koja gravitira u ulici u kojoj se vrši naplata parkiranja i koji imaju vozilo registrovano na isto ime. Nakon što podnesu zahtjev kod nas i ukoliko imaju svu potrebnu dokumentaciju mi im bez problema izdajemo povlaštenu stanarsku parking kartu koja glasi na to parkiralište, na tu ulicu u kojoj se vrši naplata parkiranja i ne može se koristiti u drugim područjima“, objašnjava Arslanagić.

Važno je napomenuti da uređenje parking prostora u jednoj ulici ili naselju znači i manji broj parking mjesta, jer se iscrtavananje parking prostora vrši isključivo na za to dozvoljenim površinama, te građani koji su imali loše stečene navike, mogu zaboraviti na parkiranje ispred haustora, garaža, na zelenim površinama, neasfaltiranim površinama, u prolazima i slično, što s druge strane omogućava i siguran prolaz vozilima hitne medicinske pomoći i vatrogasaca.