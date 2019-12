Kako se pravilno hraniti za praznike?

Slijedi nam vrijeme praznika koje sa sobom, osim radosti druženja s porodicom i prijateljima, redovno donosi i bogatu prazničnu trpezu, a s tim i nerijetko i neželjeni višak kilograma.

Mnogi se u ovo doba godine posebno opuste, uz izgovore da će sve loše navike promijeniti od 01.01. sljedeće godine. Možda je bolje da ovaj put razmišljate na način – bolje spriječiti, nego liječiti, preporučuju stručnjaci Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Bilo da pokušavate izgubiti koji kilogram ili održati trenutnu kilažu, praznici uvijek predstavljaju poseban izazov pa tako velika većina ljudi u ovom periodu ipak dobije koji kilogram viška.

Dobra vijest je da, unatoč izobilju ukusne hrane koja se nudi za vrijeme praznika, ipak je moguće održati zdravu kilažu uz par jednostavnih savjeta i malo samokontrole.

Budite umjereni i izbjegavajte bespotrebno praznično prejedanje

Najvažnije pravilo za vrijeme praznika je, svakako, pravilo umjerenosti u konzumiranju kalorične hrane.

– Ne morate se ustručavati da probate sve delikatese sa prazničnog stola, ali ograničite porcije servirajući manje zalogaje (“svega po malo”) na svoj tanjir. Na taj način sigurno nećete pretjerati s kalorijskim unosom, a nećete se morati odricati ničega. Umjesto sokova pijte vodu, biljne čajeve ili cijeđene nezaslađene sokove. Kolači i slastice, naravno, nisu zabranjeni, ali ograničite unos takvih namirnica samo na posebne dane i prigode, a ako ipak malo pretjerate, natjerajte se poslije obroka i druženja s dragim ljudima na polusatnu šetnju do kuće. Internet je prepun recepata zdravijih verzija kolača i deserata, pa zašto ove godine ne biste pokušali s kolačima od žitarica, suhog voća i tamne čokolade umjesto nezdravih kalorijskih bombi prepunih margarinom, brašnom i šećerom? Efekat je isti, a grižnja savjesti minimalna, navodi nutricionistkinja INZ-a, magistrica Maja Trifković.

Neka vam oči ne budu gladnije od želuca! Jednostavno, pratite svoj osjećaj i signale koje dobivate od svog tijela. Jedite isključivo onda kada stvarno osjetite glad, a završite s obrokom baš u onom trenutku kad osjetite sitost, bez dodatnih zalogaja i opravdanja kao što su – pojest ću sve da se ne baca!

Ovu samokontrolu možete postići tako što ćete odvojiti bar 20 minuta do pola sata za svaki obrok, u kojem ćete dati svom tijelu dovoljno vremena da dobije signal za sitost tačno onda kad vam je stvarno dovoljno.

– Unatoč prazničnom raspoloženju i kratkom odmoru od svakodnevnih obaveza, nemojte svom tijelu dati oduška od zdravih životnih navika. Trudite se da u novu godinu ne uđete tromi i nezadovoljni sobom zbog fizičke neaktivnosti i prejedanja tokom praznika. Ubrzajte svoj metabolizam makar i minimalnom svakodnevnom fizičkom aktivnošću (šetnja nakon ručka, korištenje stepenica, igra s djecom), ali i izbjegavanjem prejedanja u jednom do dva dnevna obroka. Umjesto toga, rasporedite svoje obroke u 4-5 manjih porcija u toku dana i osjećat ćete se vitalno i puni energije, a uz to ćete održati svoju kilažu ili čak izgubiti koji kilogram i to bez velike muke, napominje Trifković.

Spavajte dovoljno i uživajte u hrani

Svi ćemo se složiti da u vrijeme praznika i godišnjih odmora usljed previše planova i druženja s obitelji i prijateljima, pomalo poremetimo svoj dnevni bioritam i zaboravimo koliko nam znači redovan san. Našem tijelu je potrebno dovoljno sna i odmora da bi normalno funkcioniralo.

Trudite se to imati na umu u narednom periodu i zbog činjenice da nedovoljno sna može biti okidač za unos dodatnih kalorija i pojačane želje za slatkišima.

Na kraju, iz INZ-a poručuju – ne zaboravite uživati u raznolikosti okusa koje nam hrana može pružiti, isprobajte neke nove recepte i pripremite bar jednu namirnicu koju niste imali priliku probati do sad.

Neka ova mala pravila budu dio vaše svakodnevnice tokom cijele godine, jer na taj način ćete iskoristiti ono najbolje što vam hrana može pružiti, a to je zdrav i kvalitetan život, savjetuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.